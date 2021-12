Prefiere explotar su Tesla que pagar por su reparación (VIDEO)

Cuando se enfrenta a una factura de reparación que cuesta la mitad de lo que pagó por su automóvil, ¿realiza la reparación costosa, la lleva al depósito de chatarra o la vende por repuestos?

El propietario finlandés de un Tesla, Tuomas Katainen, decidió hacer algo un poco más extremo, pero posiblemente mucho más satisfactorio, cuando se enfrentó a tal situación: vio cómo su automóvil se incendiaba, como se señala en un informe del portal especializado Gizmodo.

Katainen entregó su Tesla Model S 2013 a Pommijätkät , un grupo de expertos en explosiones en YouTube a quienes le encanta hacer que las cosas simplemente hagan "boom".

El hombre decidió tomar este paso extremo, después de que le cotizaran en 22 mil 600 dólares un reemplazo de batería. "Bueno, cuando compré ese Tesla, los primeros mil 500 km fueron agradables", relató Katainen.

Reparaciones de Tesla son caras

"Entonces, comenzaron a aparecer los códigos de error". Después de que Katainen llevó su Tesla a un mecánico, descubrió que la única forma de reparar el automóvil sería reemplazar toda la batería, lo que le costaría al menos 20 mil euros o alrededor de 22 mil 600 dólares, aproximadamente 468 mil 88 pesos mexicanos.

Creo que cualquiera estaría bastante frustrado en ese momento, considerando que el precio base para un nuevo Tesla Model S 2013 comenzó en 57 mil 400 dólares, y luego aumentó a 59 mil 900 dólares cuando salió el auto por primera vez.

Incluso un modelo usado estándar actualmente cuesta alrededor de 30 mil dólares como mínimo. Probablemente por eso Katainen recogió el Tesla del taller y le dijo al mecánico que iba a "hacer explotar todo el coche".

La reacción poco común del hombre de preferir hacer explotar su auto por los altos precios de reparación, se volvió muy popular en redes sociales, ya que hasta el momento, el video en el que vuela por los aires su auto, ya cuenta con más de 52 mil "Me Gusta" y más de 4 millones de vistas.Tesla cuentan con garantíaPara contextualizar, estos autos vienen con una garantía de batería y unidad motriz de ocho años, pero las garantías de los modelos más antiguos están comenzando a expirar, lo que revela el costo potencial detrás de un reemplazo completo de batería.En septiembre, Electrek informó sobre un propietario de Tesla que necesitaba un reemplazo de batería en un Model S que ya no estaba en garantía. Como se señaló en el informe, Tesla le cotizó 22 mil 500 dólares, pero terminó obteniendo una reparación por 5 mil dólares en un taller externo.La cita de Katainen también fue de Tesla, y no está claro si tuvo acceso a un servicio de reparación alternativo.De cualquier manera, el grupo detrás de Pommijätkät ató 30 kg de dinamita al automóvil y lo estacionó en una vieja cantera en Jaala, Finlandia.Incluso Elon Musk estaba allí, bueno, al menos en espíritu. Un muñeco de prueba de choque equipado con un casco, una chaqueta gruesa de invierno y una foto de la cara de Musk fue arrojado en helicóptero y luego metido en el asiento del conductor.Katainen desencadena la explosión desde el interior de un búnker cercano, y Tesla entra en erupción en una bola de fuego, con lo que parecen miles de piezas esparcidas por el paisaje nevado. El grupo recoge lo que quedó del coche, lo que equivale a un montón de sobras.Cuando se le preguntó si alguna vez se había divertido tanto al volante de un Tesla, Katainen respondió: "¡No, nunca disfruté tanto con Tesla!"