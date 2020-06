Preocupa a príncipe William seguridad de Harry; le pide que vuelva

Las cosas para el príncipe Harry no están yendo tan bien como él esperaba. Tras renunciar a su familia, mudarse a Canadá y luego cambiar a Los Ángeles acompañado de su esposa, Meghan Markle, y el pequeño Archie Harrison, ha puesto en alerta a su hermano mayor, el príncipe William, quien está preocupado por su seguridad.

Tras darse a conocer que los planes de los duques de Sussex no han salido como esperaban debido a que siguen siendo presa de los paparazzi y que tuvieron que contratar al equipo de seguridad de Jeff Bezos para que los protejan de la invasión de drones, Guillermo de Cambridge se ha acercado a su hermano menor para dale un consejo que cambiaría sus planes de vida.

William y Harry han retomado su relación tras la enfermedad de su padre, el príncipe Carlos, -quien contrajo Covid-19- y ahora, con la confianza retomada, "US Weekly" ha reportado que Harry pide consejos constantemente a William, pues no se ha adaptado a su nueva vida.

"Mudarse a un país completamente diferente no es fácil para nadie, y tampoco es fácil para Harry. No esperaba enfrentarse a tantos obstáculos".

Por ello, el esposo de Kate Middleton le dijo contundente a Harry "que regresara a Londres o que se mudara a otro lugar, a un lugar más seguro. Está preocupado por el bienestar y la seguridad de su hermano".

¿Será que Meghan quiera dejar el glamour de Estados Unidos y regresar a Reino Unido en busca de seguridad?