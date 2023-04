Preocupan consecuencias de grabación racista en Oklahoma

IDABEL, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Son tantos los habitantes del norte de Texas que van al condado de McCurtain en el extremo sureste de Oklahoma cada semana, que la zona se ha convertido en el resort de Dallas-Fort Worth.

Con sus ríos y lagos impolutos, estas estribaciones boscosas de los montes Ouchita se han llenado de cabañas de lujo, y el boom del turismo en las últimas dos décadas ha provocado un renacimiento en la región. Los empleos ya no se limitan a la industria maderera o la procesadora de pollos, y los padres se alegran de que sus hijos no se vayan a otras partes en busca de trabajo.

Pero el optimismo creciente sobre el futuro del distrito recibió un puñetazo en el hígado la semana pasada, cuando el diario local identificó al comisario local Kevin Clardy, un comisionado y otros funcionarios grabados inadvertidamente cuando hablaban de matar a periodistas y linchar a personas negras. Un comisionado renunció, y tanto el alcalde de Idabel como el gobernador Kevin Stitt han exigido que los demás hagan lo mismo.

"El solo escucharlo en audio y en boca de funcionarios electos en una reunión me revolvió el estómago", dijo Lonnie Watson, habitante del condado, maestro de séptimo grado y entrenador deportivo que es negro. "Fue escandaloso. Fue triste. Fue ofensivo. Solo escuchar el odio... me retorció las tripas".

La comisaría se ha limitado a emitir un solo comunicado formal desde que el diario McCurtain Gazette-News dio la primicia el fin de semana pasado, en el cual no se refirió al contenido sino solamente para sostener que la grabación se obtuvo ilegalmente.

"Desgraciadamente, nuestros abogados nos dicen que debemos mantener la boca cerrada", dijo el vicecomisario Mike Manning a The Associated Press el jueves. "Me encantaría que todos pudieran escuchar las dos versiones de la historia". El viernes, el gobernador, que ha reclamado la renuncia de Clardy y los demás participantes de la conversación grabada, dio a conocer una carta que envió al procurador Gentner Drummond, en el que le pidió que investigue la posibilidad de destituir a Clardy por mala conducta intencional.

"Tal como lo entiendo, el comisario Clardy, en el mejor de los casos, ha sido incapaz o negligente de ´conservar y preservar la paz´ del condado de McCurtain de manera diligente y fiel", dice la carta firmada por Stitt. "Si usted determina que existe causa razonable para semejante denuncia, lo exhorto a iniciar las gestiones para destituir al comisario Clardy".

Un vocero de Drummond dijo que la investigación está en curso.

"La oficina del procurador está investigando el asunto. El procurador Drummond estudiará la carta del gobernador y tomará las medidas apropiadas", dijo el vocero Phil Bacharach.