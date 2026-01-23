Presenta Trump Junta de Paz en Davos

DAVOS, Suiza.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su Junta de Paz para encabezar los esfuerzos de mantenimiento del alto fuego en la guerra entre Israel y Hamás, insistiendo en que "todos quieren formar parte" de este organismo que, en sus palabras, podría llegar a rivalizar con Naciones Unidas, a pesar de que muchos aliados de Washington han optado por no participar.

En un discurso en el Foro Económico Mundial, Trump trató de impulsar su proyecto para trazar el futuro de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, que esta semana ha quedado eclipsado primero por sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia, y luego por una dramática renuncia a la propuesta.

"Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo", afirmó Trump. "Creo que podemos extenderlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza".

El acto contó con la presencia de Ali Shaath, jefe de un futuro gobierno tecnocrático en Gaza, quien anunció que el cruce fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana. Sin embargo, Israel no confirmó esta información y solo dijo que estudiaría el asunto la próxima semana.

El lado gazatí del cruce, que corre entre el enclave y Egipto, está actualmente bajo control militar israelí. Shaath, un ingeniero y exfuncionario de la Autoridad Palestina de Gaza, supervisa el comité palestino que gobernará el territorio bajo supervisión estadounidense.

La nueva junta de paz se concibió inicialmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el alto el fuego, pero se ha transformado en algo mucho más ambicioso, y el escepticismo sobre su composición y mandato ha llevado a algunos países normalmente cercanos a Washington a rechazarlo.

Trump intentó que las ausencias no arruinaran su fiesta de presentación y señaló que 59 naciones se habían sumado ya a su iniciativa, aunque solo asistieron al evento jefes de estado, altos diplomáticos y otros funcionarios de 19 países más Estados Unidos. Dijo al grupo, conformado por funcionarios de países como Azerbaiyán, Paraguay o Hungría, que "Ustedes son las personas más poderosas del mundo".

Trump ha mencionado que la junta podría reemplazar algunas de las funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a dejarla obsoleta. Pero se mostró más conciliador en sus declaraciones al margen del foro que se celebra en los Alpes suizos.

"Lo haremos en conjunto con Naciones Unidas", indicó el republicano, a pesar de haber denigrado al organismo porque, según él, no hizo lo suficiente para calmar algunos conflictos alrededor del mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que algunos líderes de países han apuntado que estudian unirse, pero necesitan la aprobación de sus parlamentos.

¿Por qué algunos países no participan?

Sin embargo, quedan grandes incógnitas por resolver sobre cómo será finalmente la Junta.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que el Kremlin sigue consultando con sus "socios estratégicos" antes de decidirse. El mandatario tiene previsto recibir el jueves al presidente palestino, Mahmud Abás, para sostener conversaciones en Moscú.

Otros han planteado preguntas acerca de por qué Putin y otros líderes autoritarios han sido invitados a unirse. La secretaria de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que su país no tiene previsto acudir a la ceremonia "porque se trata de un acuerdo legal que plantea cuestiones mucho más amplias".

"Y también nos preocupa que el presidente Putin sea parte de algo que habla de paz, cuando aún no hemos visto señales de parte de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania", manifestó en declaraciones a la BBC.

Noruega y Suecia revelaron que no participarán, después de que lo hiciera Francia.