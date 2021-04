Presidente argentino da positivo a Covid

BUENOS AIRES.- El presidente argentino Alberto Fernández informó que dio positivo por coronavirus y permanece aislado con síntomas leves, a pesar de haber sido vacunado en enero.

"Quería contarles que al terminar el día de hoy (viernes), luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígenos cuyo resultado fue positivo", escribió Fernández en la madrugada del sábado en su cuenta de Twitter.

El resultado fue confirmado por un test de PCR positivo el sábado en la tarde, según un comunicado de la Unidad Médica Presidencial que informó al mismo tiempo que el mandatario se encuentra "estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad".

Fernández, quien la víspera cumplió 62 años, se había inoculado el 21 de enero con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V y días después recibió la segunda.

El instituto Gamaleya, a cargo de la vacuna rusa, reaccionó rápidamente vía Twitter lamentando la noticia, y destacó que la "Sputnik V es 91,6% efectiva contra la infección y 100% efectiva contra los casos graves. Si la infección es confirmada y ocurre, la vacunación asegura una rápida recuperación sin síntomas severos" deseándole una pronta recuperación.

Se ha demostrado que ninguna de las vacunas utilizadas contra el nuevo coronavirus elimina por completo las infecciones entre los inoculados, aunque los estudios muestran que reducen drásticamente la tasa de infección y su gravedad.

Fernández dijo que se encuentra "físicamente bien".

Por el momento, el vocero de Fernández, Juan Pablo Biondi, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, junto al presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, permanecen aislados tras haber mantenido algún contacto cercano con el mandatario, dijo el sábado a The Associated Press un funcionario del gobierno que pidió no ser nombrado.

El canciller Felipe Solá y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería argentina, Daniel Filmus, también se sometieron a un aislamiento, agregó el funcionario.

"Estoy bien, no tengo ningún síntoma grave", reiteró el presidente el sábado a la prensa local en medio de un debate público sobre la eficacia de las vacunas.

Para Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba y miembro del consorcio PAIS de genómica de SARS-CoV-2 en Argentina, "hubo un error en la forma de comunicar la eficacia como un porcentaje" sin explicar lo que significa. Se cree que una vacuna de eficacia de un 90% implica que sólo un 10% de los que se vacunan se pueden enfermar pero esto "es erróneo. Una eficacia del 90% en estos ensayos implica la reducción en el porcentaje de riesgo de contraer la enfermedad entre vacunados y no vacunados de un 90%", explicó.