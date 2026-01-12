Prevén enfermeras de Nueva York irse a huelga

NUEVA YORK.- Miles de enfermeras en algunos de los hospitales más grandes de la ciudad de Nueva York podrían irse a huelga el lunes durante una severa temporada de gripe, tres años después de que un paro similar obligó a algunas de las mismas instalaciones médicas a transferir a algunos pacientes y desviar ambulancias.

La inminente huelga podría afectar las operaciones en varios de los principales hospitales privados de la ciudad, incluidos Mount Sinai en Manhattan, el Centro Médico Montefiore en el Bronx y el Centro Médico NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving.

Cerca de 15.000 enfermeras podrían dejar sus puestos de trabajo temprano el lunes si no se llega a un acuerdo, lo que constituiría la huelga de enfermeras más grande en la historia de la ciudad, según Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York.

Hasta la mañana del domingo, se había avanzado poco en la mesa de negociaciones, comentó Hagans. Una gran mayoría de las enfermeras del sindicato votaron el mes pasado para autorizar la inminente huelga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al igual que la lucha laboral del año de 2023, la disputa de este año involucra una compleja gama de problemas, de reclamos, de contrademandas y particularidades de cada hospital.

Una vez más, los niveles de personal son un punto crítico: las enfermeras dicen que los centros médicos con grandes presupuestos se niegan a comprometerse con —o incluso están retrocediendo en— disposiciones para cargas de trabajo manejables y seguras.

Preocupaciones de

seguridad en cuestión

Esta vez, el sindicato de enfermeras también quiere salvaguardas en el uso de inteligencia artificial por parte de los hospitales, además de más medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

Un hombre armado entró en Mount Sinai en noviembre, y un hombre con un objeto afilado se atrincheró en una habitación de hospital en Brooklyn esta semana; Ambos hombres fueron finalmente abatidos por la policía.

Los hospitales privados sin fines de lucro involucrados en las negociaciones actuales dicen que han hecho avances en el personal desde el año de 2023.

Algunos de los nosocomios sugieren que las demandas del sindicato, tomadas en su conjunto, son demasiado costosas.

Decenas de enfermeras se manifestaron el pasado viernes en Manhattan, insistiendo en que su principal preocupación era el cuidado adecuado y acusando a los centros médicos —cuyos principales ejecutivos ganan millones de dólares al año— de codicia y de intransigencia.