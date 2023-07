Primer ministro de Camboya reactiva su página de Facebook

PHNOM PENH, Camboya (AP) — El primer ministro de Camboya, Hun Sen, reactivó su página de Facebook el jueves, tres semanas después de anunciar que abandonaba la red social en favor de Telegram, una popular aplicación de mensajes que también sirve como herramienta para bloguear.

Dentro de tres días se realizará una elección general en la que su Partido Popular Camboyano tiene virtualmente garantizado un triunfo por amplia mayoría.

Hun sen dijo a fines de junio que dejaría de publicar en Facebook, aunque mantendría abierta la cienta. Dijo que pasaba a Telegram porque lo consideraba un medio de comunicación más eficaz.

Pero cuando un organismo supervisor criticó los términos empleados en uno de sus videos y recomendó suspender la cuenta del primer ministro durante seis meses, éste cerró la página.

Duong Dara, que administra las cuentas en redes sociales del líder septuagenario, dijo en un mensaje el jueves que pidió a Hun Sen que reactive su página de Facebook porque convenía al interés nacional.

"Yo creé la página 'Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister´ para que él la use para comunicarse con el pueblo camboyano, dentro y fuera del país, sobre todo para que él pueda recibir comentarios y pedidos en su página", escribió Duong Dara. "Porque comprendí la importancia de esta red social, decidí crear la página para que él la use en beneficio del país. No quiero perder la página principal que usamos desde hace 13 años".

Hun Sen, que gobierna Camboya desde hace 13 años, usa Facebook desde hace 15 años para mostrar fotos familiares, emitir advertencias severas a sus enemigos políticos y transmitir sus frecuentes y extensos discursos.

Su página ostenta 14 millones de seguidores, aunque sus detractores dicen que hay una gran cantidad de cuentas "fantasma" compradas a las llamadas "click farm", algo que él ha negado reiteradamente.