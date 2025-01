Disculpa de News Group Newspapers al príncipe Enrique

LONDRES (AP) — El príncipe Enrique resolvió su demanda contra los tabloides británicos de Rupert Murdoch el miércoles, al aceptar una indemnización y una disculpa de News Group Newspapers por años de intervención telefónica y otras intrusiones ilegales.

La compañía también se ha disculpado con un segundo demandante, el ex político del Partido Laborista Tom Watson, ahora Lord Watson.

A continuación, la disculpa a Enrique:

"NGN ofrece una disculpa completa e inequívoca al Duque de Sussex por la grave intrusión de The Sun entre 1996 y 2011 en su vida privada, incluidos incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados que trabajaban para The Sun.

"NGN también ofrece una disculpa completa e inequívoca al Duque de Sussex por la intervención telefónica, la vigilancia y el mal uso de información privada por parte de periodistas e investigadores privados instruidos por ellos en News of the World.

"NGN además se disculpa con el Duque por el impacto en él de la extensa cobertura y grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, Princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años más jóvenes. Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al Duque, y el daño infligido en relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle una indemnización sustancial. También se reconoce, sin ninguna admisión de ilegalidad, que la respuesta de NGN a los arrestos de 2006 y acciones subsiguientes fueron lamentables.

"NGN también ofrece una disculpa completa e inequívoca a Lord Watson por la intrusión injustificada llevada a cabo en su vida privada durante su tiempo en el gobierno por parte de News of the World durante el período 2009-2011. Esto incluye haberlo puesto bajo vigilancia en 2009 por periodistas del News of the World y aquellos instruidos por ellos. NGN también reconoce y se disculpa por el impacto adverso que esto tuvo en la familia de Lord Watson y ha acordado pagarle una indemnización sustancial.

"Además, en 2011 News International recibió información sobre que se estaba proporcionando información de manera encubierta a Lord Watson desde dentro de News International. Ahora entendemos que esta información era falsa, y que Lord Watson no estaba en posesión de ninguna información confidencial de tal índole. NGN se disculpa plena e inequívocamente por esto."