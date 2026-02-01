logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Productiva reunión en EU sobre Ucrania

Por EFE

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Productiva reunión en EU sobre Ucrania

Washington/Moscú.- El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el del Kremlin, Kiril Dmitriev, mantuvieron este sábado una "productiva" reunión en Estados Unidos para tratar de encontrar una salida al conflicto en Ucrania tras casi cuatro años de guerra.

El encuentro tuvo lugar un día antes de que se celebre en Abu Dabi una segunda ronda de negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

"En Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano", declaró Witkoff en un comunicado.

La delegación estadounidense incluyó a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania", agregó Witkoff.

Por su parte, Dmitriev confirmó que tuvo una "reunión constructiva con la delegación estadounidense de paz".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ciclón Bomba: Fenómeno Meteorológico que Impacta
Ciclón Bomba: Fenómeno Meteorológico que Impacta

Ciclón Bomba: Fenómeno Meteorológico que Impacta

SLP

AP

La NOAA y expertos explican cómo se origina y desarrolla un ciclón bomba, un fenómeno climático intenso.

Oposición venezolana confía en nueva etapa con Laura Dogu como representante de EE.UU.
Oposición venezolana confía en nueva etapa con Laura Dogu como representante de EE.UU.

Oposición venezolana confía en nueva etapa con Laura Dogu como representante de EE.UU.

SLP

EFE

La reapertura de la misión diplomática estadounidense en Venezuela con Laura Dogu como protagonista promete cambios en la situación política del país.

Trump instruye a Seguridad Nacional sobre protestas en ciudades demócratas
Trump instruye a Seguridad Nacional sobre protestas en ciudades demócratas

Trump instruye a Seguridad Nacional sobre protestas en ciudades demócratas

SLP

AP

ICE y DHS responden a las directrices de Trump en medio de protestas en ciudades demócratas.

Trump firma orden de aranceles a Cuba por petróleo
Trump firma orden de aranceles a Cuba por petróleo

Trump firma orden de aranceles a Cuba por petróleo

SLP

AP

Expertos advierten sobre una posible crisis humanitaria en Cuba debido a los aranceles