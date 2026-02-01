Productiva reunión en EU sobre Ucrania

Washington/Moscú.- El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el del Kremlin, Kiril Dmitriev, mantuvieron este sábado una "productiva" reunión en Estados Unidos para tratar de encontrar una salida al conflicto en Ucrania tras casi cuatro años de guerra.

El encuentro tuvo lugar un día antes de que se celebre en Abu Dabi una segunda ronda de negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

"En Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano", declaró Witkoff en un comunicado.

La delegación estadounidense incluyó a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

"Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania", agregó Witkoff.

Por su parte, Dmitriev confirmó que tuvo una "reunión constructiva con la delegación estadounidense de paz".