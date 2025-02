Programa de espionaje con drones en México empezó con Biden: NYT

El programa encubierto de drones por parte de Estados Unidos en territorio mexicano para buscar y ubicar laboratorios de fentanilo, comenzó en la administración del expresidente Joe Biden y se ha mantenido y reforzado con el gobierno de Donald Trump, según reporta "The New York Times".

De acuerdo con el periódico estadounidense, como parte de ese programa de espionaje, que no había sido revelado previamente, también se creó una fuerza de inteligencia para analizar la información recabada con los drones.

En un artículo de Julián E. BarnesMaría Abi-HabibEdward Wong y Eric Schmitt publicado este martes, indica que Estados Unidos ha intensificado los vuelos secretos con drones en territorio mexicano, como parte de las medidas de Donald Trump para erradicar los cárteles mexicanos.

Refiere que el objetivo de esta campaña es encontrar los laboratorios dedicados a la fabricación de fentanilo.

Sin embargo, recuerda que la CIA no está autorizada para realizar ataques aéreos y que por ahora los oficiales de esa agencia solo pasan la información recogida por los drones a los funcionarios mexicanos.

Si bien el programa comenzó durante la administración de Joe Biden, Trump y el director de la CIA, John Ratcliffe, lo han mantenido y ya se ha registrado un aumentando de los vuelos de drones.