Prohíben en escuela la entrada a una madre por llevar escote (VIDEO)

El regreso a clases en diversos países de América Latina, ha puesto el foco en los estudiantes en las últimas semanas, a causa de la preocupación de los padres de familia, por el hecho de que sus hijos puedan contagiarse de coronavirus.

No obstante, se presentó una denuncia en redes sociales que se ha hecho viral, ya que, de acuerdo con El Gráfico, una mujer registró por medio de un video, un acto de discriminación cuando fue a dejar a su hija a la escuela, ya que las autoridades del plantel le prohibieron la entrada, bajo el argumento de que "vestía de forma inapropiada".

Video se viraliza por discriminación

El video rápidamente se hizo popular en redes sociales, generando comentarios a favor y en contra de la denuncia de la joven madre.

El hecho sucedió en el municipio de Soledad, al norte de Colombia. En el video, puede apreciarse a dos mujeres discutiendo cerca de la puerta de entrada, mientras varios testigos solo observan.

Asimismo, se puede apreciar en el corto a la madre de la menor, quien viste una ombliguera color blanco, un pantalón de mezclilla ajustado y una bolsa que cuelga de su hombro.

De igual manera, se puede ver en el video a una trabajadora del centro educativo, quien reprende a la mujer al señalar que la madre de familia violó las reglas de convivencia de la escuela por su forma de vestir.

El material fue grabado por el esposo de la mujer, quien acudió también a la escuela de su hija para una junta, la cual tenía por objetivo dar a conocer a los padres de familia las nuevas medidas sanitarias que se tomarían en el colegio respecto a la pandemia.

En una parte de la grabación, puede escucharse a la representante del centro educativo prohibirle el paso a la madre, al señalar que "no puede acudir así a la institución". Como respuesta, la madre señala que lo que están haciendo es un acto de discriminación hacia su persona, solo por su vestimenta.

Debido a que el contenido audiovisual se volvió viral, fue retomado en diversos medios locales, e incluso se registraron distintos puntos de vista entre los usuarios de las redes sociales, ya que había quienes estaban a favor de la mujer discriminada, mientras que otros aseguraban que su manera de vestir en realidad no era lo más apropiado para entrar a una escuela.