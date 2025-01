Debate sobre Censura y Libertad de Leer en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Organizaciones que monitorean la retirada de libros de escuelas y bibliotecas están denunciando un anuncio del Departamento de Educación que calificó las prohibiciones como un "engaño" y desestimó 11 quejas que se habían presentado durante la administración Biden. Un grupo conservador elogió las acciones del departamento como "noticias bienvenidas".

En los últimos años, PEN America y la Asociación Estadounidense de Bibliotecas han reportado miles de prohibiciones en todo el país, con frecuencia contra libros que contienen temas LGBTQ+ o raciales, desde "Gender Queer" de Maia Kobabe hasta "The Hate U Give" de Angie Thomas.

Muchos de los retiros fueron a pedido de Moms for Liberty y otras organizaciones conservadoras que abogan por más participación parental sobre qué libros están disponibles para los estudiantes. Las legislaturas en Iowa y Florida, entre otros estados, aprobaron leyes que restringen qué libros pueden estar en las bibliotecas y otorgan a los padres y otros residentes locales más poder para impugnar libros.

La administración Biden había criticado las exclusiones de libros y nombró un coordinador para manejar las quejas. Pero el nuevo gobierno del presidente Donald Trump anulói esas políticas, eliminando la posición del coordinador y dictaminando que las quejas no tenían mérito.

"El departamento está comenzando el proceso de restaurar los derechos fundamentales de los padres para dirigir la educación de sus hijos", dijo en un comunicado Craig Trainor, secretario asistente interino del departamento para derechos civiles. El anuncio lleva por título: "El Departamento de Educación de EEUU pone fin al engaño de Biden de que hubo prohibiciones de libros".

Tal lenguaje es "alarmante y despectivo para los estudiantes, educadores, bibliotecarios y autores que tienen experiencias de primera mano sobre la censura que ocurre dentro de las bibliotecas escolares y las aulas", indicó Kasey Meehan, quien dirige el programa Libertad de Leer de PEN America.

La asociación de bibliotecas llamó al anuncio del departamento parte de un "esfuerzo cruel y precipitado para terminar con las protecciones contra la discriminación para los estudiantes LGBTQIA+ y estudiantes de color".

"Las prohibiciones de libros son reales", se lee en parte de la declaración de la asociación. "Pregunte a los estudiantes que no pueden acceder a clásicos literarios requeridos para la universidad o a padres cuyos hijos no pueden sacar un libro sobre pingüinos gay (´And Tango Makes Three´) en la biblioteca de su escuela. Pregunte a los bibliotecarios escolares que han perdido sus empleos por proteger la libertad de leer. Si bien un padre tiene el derecho de guiar la lectura de sus propios hijos, sus creencias y prejuicios no deberían dictar lo que otro padre elige para sus propios hijos".

Nicole Neily, presidenta de Parents Defending Education, sostuvo que el fin de las investigaciones del departamento sobre los "supuestos ´prohibidores de libros´" era "noticias bienvenidas".

"Durante años, los padres han dicho que merecen saber si materiales sexualmente explícitos estaban disponibles para niños pequeños, y fueron calumniados por los medios y la Administración Biden por ello", añadió.