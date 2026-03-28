Proiraníes hackean cuenta del director del FBI

Washington.- Un grupo de hackers proiraní afirmó el viernes que se infiltró a una cuenta del director del FBI, Kash Patel, y ha publicado en internet lo que parecen ser fotografías suyas de hace años, junto con un currículum laboral y otros documentos personales que datan de hace más de una década.

"Kash Patel, el actual jefe del FBI, que alguna vez vio su nombre exhibido con orgullo en la sede de la agencia, ahora encontrará su nombre entre la lista de víctimas hackeadas con éxito", señaló un mensaje del grupo Handala.

El mensaje iba acompañado de una colección de fotografías de Patel, incluidas algunas en las que aparece de pie junto a un automóvil deportivo antiguo y otra con un puro en la boca. El grupo también indicó que estaba poniendo a disposición, para su descarga, correos electrónicos y otros documentos de la cuenta de Patel. Muchos de los registros parecidos están relacionados con sus viajes personales y negocios de hace más de 10 años.

"El FBI está al tanto de actores maliciosos que están intentando acceder a la información del correo electrónico personal del director Patel, y hemos tomado todas las medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos vinculados con esta actividad", expresó el FBI en un comunicado. "La información en cuestión es de carácter histórico y no involucra información gubernamental".

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