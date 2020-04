Propietario de 18 edificios en Nueva York no cobrará alquiler ante pandemia

Mario Salerno, propietario de 18 edificios en Nueva York, le perdonó el alquiler de abril a todos sus inquilinos, una decisión con la que pretende ayudar a los neoyorquinos a superar la pandemia del coronavirus, que se está cebando con la Gran Manzana.



El pasado lunes, Salerno colgó en la puerta de todos sus edificios un cartel que leía así: "Dada la reciente pandemia del coronavirus que nos afecta a todos, no exigiré el alquiler del mes de abril de 2020".



"Tengan cuidado, ayuden a sus vecinos y ¡lávense las manos!", agregó el empresario en su mensaje.



Salerno, cuyas propiedades están ubicadas en el barrio residencial de Williamsburg, en Brooklyn, posee unos 80 apartamentos, de los que aproximadamente un 30 por ciento se han acogido a su generosa oferta.



"Les dije que se relajaran, que no entraran en pánico y que todo iba a salir bien", dijo este viernes a los medios locales Salerno, nacido en Brooklyn hace 59 años.



"Simplemente deben asegurarse de que ponen comida sobre la mesa. Cuiden de sus seres queridos, de su familia", agregó el neoyorquino, quien señaló que Dios "ha sido bueno" con él: "Las cosas me van bien".



La familia Salerno ha regentado una gasolinera en el vecindario de Williamsburg desde 1959, un negocio que con la pandemia ha permanecido abierto ya que las autoridades del estado lo consideran un servicio esencial.



Muchos de sus inquilinos, señala, se han ofrecido a trabajar en la gasolinera como muestra de agradecimiento por el gesto que ha tenido el propietario, aunque asegura que las ha rechazado todas.



"Simplemente me preocupa mucho la salud de todos", argumenta.



Para Lauren Broggini, una de sus inquilinas, la decisión de Salerno le ha supuesto un enorme alivio.



"Vivo mes a mes así que ha sido un acto de generosidad enorme que no me esperaba", señaló Broggini, de 29 años, quien perdió su trabajo en la industria textil y como niñera.



El estado de Nueva York está considerado el epicentro de la pandemia del coronavirus en EE.UU., y registra ya más de 102.000 casos, de los que 57.000 están en la ciudad de Nueva York.