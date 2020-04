Propone Unicef inyectar hasta 76 mmdp a programas sociales

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) propuso al gobierno federal incrementar el presupuesto de cinco programas de bienestar para este 2020, con el objetivo de ayudar a más de 16 millones de familias que viven en pobreza y que han quedado en vilo en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El organismo internacional propuso un aumento de entre 13 mil y 76 mil millones de pesos a los presupuestos de los programas sociales para apoyar fundamentalmente a quienes tienen hijos y viven del comercio informal.

Los programas que tendrían que aumentar su presupuesto son la Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica; la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior; el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; la Pensión para Adultos Mayores, y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

"Los apoyos de los programas de bienestar entregados regularmente son muy importantes, pero no son suficientes para apoyar a las familias más vulnerables en momentos de crisis por la reducción de su ingreso familiar, como está ocurriendo en estos momentos, por lo que urge que se otorguen montos adicionales y no sólo adelantos", aseveró Christian Skoog, representante de Unicef en México.

El organismo de las Naciones Unidas también hizo una proyección sobre cómo debería entregarse el dinero de los cinco programas a los sectores más vulnerables. Para todos los casos consideró necesario que, al menos durante abril, se debe entregar el doble de dinero que regularmente se da por bimestre.

En el caso de las becas de educación básica y media superior, Unicef instó a que incrementen estos apoyos económicos debido a que la suspensión de clases ha generado gastos extras de luz, agua, higiene y alimentación en las familias.

Mientras que en el caso de la pensión para adultos mayores, por ejemplo, el organismo internacional celebró que marzo se adelantó el apoyo económico del siguiente bimestre, sin embargo, para el periodo mayo-junio tendría que ocurrir lo mismo para alcanzar un beneficio real en esta población.

"Es indudable que estos apoyos adicionales representarían un importante esfuerzo para el Gobierno de México, pero el costo de no apoyar a las familias más vulnerables generaría un detrimento significativo de su bienestar a corto y largo plazo que profundizaría la pobreza en el país", enfatizó Christian Skoog.