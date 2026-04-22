Prorrogará EU su alto al fuego con Irán

ISLAMABAD, Pakistán.- El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos prorrogaría indefinidamente su alto el fuego con Irán, un día antes de que expirara, mientras una nueva ronda de conversaciones de paz estaba en pausa. El anuncio pareció aliviar los temores de que los combates, que habían sacudido los mercados energéticos y la economía global, se reanudaran de inmediato.

Pakistán planeaba albergar una segunda ronda de conversaciones, pero la Casa Blanca puso en pausa el viaje del vicepresidente JD Vance a Islamabad. Por su parte, Irán rechazó los esfuerzos para reiniciar las negociaciones.

Irán aún no responde al anuncio de Trump de la ampliación del alto el fuego. Ambos países han advertido que, sin un acuerdo, están preparados para reanudar los combates.

Los líderes paquistaníes, incluido el primer ministro Shehbaz Sharif, trabajaron intensamente para que ambas partes aceptaran una segunda ronda de conversaciones de alto el fuego, según dos funcionarios que declararon bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

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Sharif luego agradeció a Trump por su "amable aceptación" de la solicitud de Pakistán, diciendo que la extensión del alto el fuego permitiría que los esfuerzos diplomáticos siguieran adelante.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal iraní que no ha habido "ninguna decisión final" sobre si aceptar más conversaciones debido a "acciones inaceptables" por parte de EU, aparentemente en referencia al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

En una publicación en Truth Social en la que anunció la extensión del alto el fuego, Trump dijo que EU mantendrá el bloqueo.

Mientras Vance puso pausa a un viaje a Islamabad, capital de Pakistán, se esperaba que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner estuvieran en Washington el martes para consultas sobre cómo proceder, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.