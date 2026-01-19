logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El legado de Valentino Garavani en la moda

Fotogalería

El legado de Valentino Garavani en la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Prosiguen los operativos militares de EU en el Caribe

Tienen el objetivo de "privar a actores hostiles y sus aliados de cualquier punto de apoyo en el Hemisferio Occidental", señalan

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:48 p.m.
A
Prosiguen los operativos militares de EU en el Caribe

Estados Unidos confirma la continuación de los ejercicios militares en el Mar Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, con el objetivo de "privar a actores hostiles y sus aliados de cualquier punto de apoyo en el Hemisferio Occidental".

El Comando Sur de EU anunció esto en una serie de publicaciones en redes sociales que detallan las últimas operaciones realizadas por la flota desplegada frente a las costas de Venezuela y por las fuerzas especiales estacionadas en Puerto Rico.

"Las fuerzas estadounidenses están desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur en apoyo de la Operación Lanza del Sur y las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y la orientación del Presidente sobre la prioridad de proteger la patria", afirma la última publicación.

Una publicación anterior reiteró que "el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y los buques de guerra anfibios USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio permanecen desplegados en el Hemisferio Occidental".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En total, Estados Unidos mantiene un contingente de aproximadamente 15.000 soldados en varias bases de la región, apoyados no solo por dos portaaviones sino también por otros 12 buques de guerra y un submarino nuclear, con apoyo logístico de República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prosiguen los operativos militares de EU en el Caribe
Prosiguen los operativos militares de EU en el Caribe

Prosiguen los operativos militares de EU en el Caribe

SLP

El Universal

Tienen el objetivo de "privar a actores hostiles y sus aliados de cualquier punto de apoyo en el Hemisferio Occidental", señalan

India y Emiratos Árabes firman acuerdos para duplicar comercio
India y Emiratos Árabes firman acuerdos para duplicar comercio

India y Emiratos Árabes firman acuerdos para duplicar comercio

SLP

AP

Los acuerdos entre India y Emiratos Árabes buscan duplicar el comercio bilateral. Conoce más detalles aquí.

Sobreviviente del accidente en España vio morir a gente
Sobreviviente del accidente en España vio morir a gente

Sobreviviente del accidente en España vio morir a gente

SLP

EFE

Ana relató su experiencia en el tren en Adamuz, donde muchos perdieron la vida

Europa busca reducir dependencia en seguridad ante presiones de EEUU
Europa busca reducir dependencia en seguridad ante presiones de EEUU

Europa busca reducir dependencia en seguridad ante presiones de EEUU

SLP

AP

Trump pone en jaque la confianza de Europa en las relaciones transatlánticas