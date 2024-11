Protestas y seguridad en Perú: Actualidad en Lima

LIMA (AP) — Cientos de manifestantes protestaron el jueves contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, el mismo día en que se esperaba la llegada a Lima de los mandatarios de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés).

La protesta se concentró a dos cuadras del centro de convenciones que alberga al foro APEC, en el segundo día de reclamos de los ciudadanos contra el gobierno peruano y contra la situación de inseguridad del país.

En paralelo, la presidenta peruana, de 62 años, recibió el jueves en el palacio presidencial a su par chino con quien inauguró de forma virtual un puerto de capitales chinos, a más de 60 kilómetros al norte de Lima, en la ciudad de Chancay, que está llamado a convertirse en el epicentro de los viajes marítimos desde Sudamérica a Asia.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó por la noche en el avión Air Force One de la fuerza aérea de su país y tiene previsto reunirse el sábado con Xi en Lima.

Es la primera vez que Boluarte tiene una abultada agenda para recibir en Lima hasta el sábado a siete líderes de algunas de las economías integrantes de APEC, incluidas China, Japón, Corea del Sur, Brunéi, Malasia, Vietnam o Indonesia. Desde que inició su gestión en 2022, Boluarte sólo ha recibido en 2023 al entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y a la princesa Kako de Japón.

Durante la semana de celebración del foro de APEC, las autoridades peruanas reforzaron la seguridad en la capital y movilizaron a cientos de policías de otras regiones del país.

El jueves fue el segundo día de manifestaciones contra el gobierno. Desde septiembre, los peruanos han protestado por el incremento de la delincuencia, sobre todo en barrios periféricos capitalinos, ante la poca presencia policial. En la protesta del jueves había carteles en inglés y en español en donde señalaban a Boluarte de "asesina", en referencia a los muertos civiles que dejaron las manifestaciones de finales de 2022 e inicios de 2023 cuando recién asumía el poder.

En octubre, un mes antes del foro APEC, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, pidió a los ciudadanos que no protestaran durante la semana de reuniones para evitar dar "un espectáculo de conflicto" y añadió que "sería muy lamentable que en esos días en los que recibimos a los visitantes de las 21 economías más poderosas del mundo demos un mal espectáculo".

Delia Ramos, madre de 37 años que vende comida en las calles, cuestionó que "el gobierno no hace nada por proteger de la delincuencia". El 15 de octubre, contó la mujer, mataron a un profesor delante de sus alumnos en un colegio cerca de su casa, en la zona este capitalina. "Imagínese el dolor que estamos pasando y el gobierno se hace el ciego", añadió. "Cuando protestamos hay policías, cuando nos matan, brillan por su ausencia".

Como ella, también protestaba Dominga Hancco, madre de una adolescente de 17 años que murió en las protestas de enero de 2023 en la sureña ciudad de Juliaca tras recibir un balazo en el estómago, según determinó el reporte forense. "Mataron a mi hija y no tengo justicia por culpa de esa asesina Dina", dijo a The Associated Press.

La delincuencia ha aumentado en Perú, en especial, las extorsiones que se han quintuplicado entre 2021 y 2023. En 2021, se presentaron 4.119 denuncias por ese delito y en 2023 se llegaron a 19.401 denuncias.

Boluarte es la presidenta con menor aprobación desde 1980, dijo el jueves a The Associated Press Urpi Torrado, la gerente general de la encuestadora Datum Internacional, que realiza mediciones de popularidad desde hace más de 40 años. La mandataria tiene 5% de aprobación y 92% de impopularidad, según la firma en su más reciente encuesta nacional de octubre.