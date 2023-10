Protesta en NY contra la guerra

Nueva York.- Cientos de manifestantes llenaron el vestíbulo principal de la conocida estación Grand Central Terminal en Nueva York durante la hora punta el viernes por la tarde, coreando lemas y desplegando carteles para exigir un alto el fuego mientras Israel intensificaba sus bombardeos sobre la Franja de Gaza.

Vestidos con camisetas negras con la frase “Los judíos dicen alto el fuego ya” y “No en nuestro nombre”, al menos 200 de los manifestantes fueron detenidos por la policía de Nueva York y sacados de la estación con las manos sujetas a la espalda. Según el NYPD, los manifestantes estuvieron arrestados brevemente, se les expedientó y quedaron libres.

Algunos mostraron sus pancartas mientras trepaban a las barandas de piedra frente a los paneles con los horarios de salida. La Autoridad Metropolitana de Transportes pidió a los viajeros que empleasen la estación de Penn como alternativa. Después de que la policía disolvió la sentada, el resto de los inconformes salió a la calle.

“Cientos de judíos y amigos han tomado Grand Central Station en una sentada histórica para pedir un alto el fuego”, dijo el grupo activista Jewish Voice for Peace en redes sociales. La escena recordó a la sentada de la semana pasada en el Capitolio, en Washington, donde grupos activistas judíos — entre ellos Jewish Voice for Peace y If Not Now — entraron en un edificio de oficinas congresionales. Más de 300 personas fueron detenidas entonces por manifestación ilegal.