Protestan en París por acuerdo con Mercosur

PARÍS.- Agricultores y ganaderos franceses condujeron unos 350 tractores el martes por las avenidas adoquinadas de París hacia el Parlamento para protestar por sus bajos ingresos y un acuerdo comercial de la UE con América del Sur que temen amenazar sus medios de vida.

Escoltados por la policía, los tractores complicaron el tráfico de la hora punta mientras avanzaban por los Campos Elíseos y otras avenidas de París, y luego cruzaron el río Sena para llegar a la Asamblea Nacional.

La ira de los productores en Francia y otros países europeos ha escalado debido a una serie de desafíos recientes. Los sindicatos que lideraron las protestas del martes dijeron que exigían "acciones concretas e inmediatas" para defender la seguridad alimentaria de Francia.

Los agricultores franceses dicen que sus ingresos se ven mermados por el aumento de los costos de combustible, fertilizantes y alimentos para animales, así como por lo que describen como normas ambientales más estrictas y la presión de precios de las cadenas minoristas y grandes empresas alimentarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y al igual que los agricultores y ganaderos en toda la UE, los agricultores franceses se oponen desde hace tiempo a acuerdo comercial planeados.