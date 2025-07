Protestas dejan 3 muertos

DAKAR, Senegal.- Al menos tres personas murieron durante las protestas en la capital de Togo, Lomé, el 26, 27 y 28 de junio, informó Amnistía Internacional el martes, mientras el líder Faure Gnassingbé enfrenta una creciente presión de los críticos por los recientes cambios en la constitución que podrían mantenerlo en el poder indefinidamente.

Aimé Adi, director de la oficina de Amnistía Internacional en Togo, dijo a The Associated Press que se encontraron tres cuerpos, incluidos los de dos adolescentes, en una laguna en el barrio Be de Lomé, donde la semana pasada estallaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Adi manifestó que el grupo de derechos humanos habló con la familia de una de las víctimas, quienes informaron que su hijo de 16 años había desaparecido después de salir de casa para dirigirse a Be durante una pausa en los disturbios el jueves. Su cuerpo fue encontrado en una laguna.

“Encontraron a su hijo muerto, con señales de sangre y golpes”, expresó, añadiendo que las circunstancias de las tres muertes aún no están claras.

El domingo, una coalición de 12 grupos de la sociedad civil y de derechos humanos de Togo acusó a las fuerzas de seguridad de realizar arrestos arbitrarios, agredir a civiles con palos y cuerdas, y saquear propiedades privadas.

Junto a las tres muertes confirmadas por Amnistía Internacional, los grupos de la sociedad civil dijeron que también se encontraron dos cuerpos en un lago en el distrito Akodessewa de Lomé el viernes y dos más en una laguna en Nyekonakpoe, también en Lomé, el sábado.