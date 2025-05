Universitarios se unen para proteger la soberanía del Canal

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Los universitarios se sumaron el martes a las protestas en defensa de la soberanía del Canal de Panamá ante un polémico memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos que permite una mayor presencia militar y el uso de varios sitios de defensa aledaños a la vía marítima, en medio de la insistencia del presidente Donald Trump de retomar el control canalero.

En una de las mayores manifestaciones en tiempos recientes los estudiantes, profesores, administrativos y autoridades de la Universidad de Panamá marcharon pacíficamente desde la sede del centro de estudios hasta una zona cercana al edificio de la Administración del Canal para expresar su rechazo a lo firmado el mes pasado entre ambas naciones durante la visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. También para defender su autonomía y rechazar ataques verbales recientes del presidente José Raúl Mulino.

Con el fondo del tema del renombrado compositor y cantante de salsa Rubén Blades llamado "Patria" y coreando la composición patriótica "Colonia americana, no...", los manifestantes caminaron casi tres horas con banderas panameñas.

La marcha se suma a protestas callejeras a nivel nacional en el marco de una huelga iniciada la semana pasada por los obreros del sector de la construcción, maestros y trabajadores de la salud, entre otros, para exigir la derogación de una ley aprobada y sancionada en marzo por Mulino que reforma el sistema de pensiones y para oponerse a la posible reapertura de una enorme mina de cobre cerrada luego de que la justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión a fines de noviembre de 2023.

"Sentimos que nuestro presidente está actuando en contra de lo que no quieren muchos panameños y en asuntos muy sensibles", dijo a The Associated Press el estudiante Tony Ruiz, de 30 años. "A espaldas firma un memorando que compromete nuestra soberanía, nuestra neutralidad ante el mundo".

El gobierno de Mulino insiste que el memorando no cede territorio o representa la reinstalación de bases militares de Estados Unidos como en el pasado, cuando esa potencia norteamericana operaba el canal y tenía bases aledañas para la defensa de la vía, ni comprometen, asegura, la neutralidad del país.

"No implica control a una potencia extranjera como algunos desean afirmar", señaló el canciller Javier Martínez-Acha al leer un comunicado el lunes. "La cooperación internacional es necesaria para fortalecer nuestras capacidades; colaborar en este caso con los Estados Unidos nos ayuda en mejorar en seguridad sin afectar nuestra soberanía ni nuestras leyes".

Pero el canciller indicó que el "manejo mediático, poco adecuado del tema por parte de la contraparte (Estados Unidos) ha afectado el espíritu de buena fe con el que Panamá decidió cooperar. Desde el 20 de enero que entró el nuevo gobierno (de Trump) es evidente que el escenario internacional ha cambiado drásticamente, nos guste o no, el mundo opera bajo nuevas dinámicas muy complejas".

Agregó que Panamá debe actuar con "prudencia" y evitar exponerse "innecesariamente" a sanciones o consecuencias geopolíticas adversas.