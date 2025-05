Manifestaciones estudiantiles en Universidad Estatal de Dakota del Sur

MADISON, Dakota del Sur, EE.UU. (AP) — La Universidad Estatal de Dakota no ha experimentado las protestas estudiantiles que están ocurriendo en otras universidades de Estados Unidos. Ubicada en la zona rural de Dakota del Sur, la mayoría de los casi 4.000 estudiantes se han centrado en sus estudios o en la búsqueda de empleo, evitando la política y los grupos partidistas.

Hasta ahora.

La administración de la universidad decidió otorgar un doctorado honoris causa a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, e invitarla a dar un discurso de graduación el 10 de mayo, trayendo la política al campus.

En respuesta, los estudiantes han planeado una manifestación el día de la graduación en oposición a la exgobernadora de Dakota del Sur y a la administración Trump, y esperan que manifestantes de todo el sureste de Dakota del Sur se unan a ellos.

Quieren alzar la voz contra las políticas de inmigración del gobierno federal, que se están implementando bajo la supervisión de Noem, en nombre de compañeros que temen por su estatus legal. También prevén protestar contra las acciones anti-LGBT de Noem durante su tiempo como gobernadora.

Algunos estudiantes y profesores también expresaron que el grado honorífico es un honor demasiado alto para otorgarle.

Entre los estudiantes, muchos no están seguros de si deberían unirse a las protestas, o permanecer en silencio para evitar el tipo de castigos que sufren los estudiantes en universidades más expresivas.

"El ambiente es tenso", afirmó el instructor de humanidades Daniel Spencer. "Los estudiantes tienen miedo de hacer oír sus voces".

Los estudiantes que estudian en su reconocido programa de ciberseguridad tradicionalmente han sido reacios a tomar posturas políticas porque temen posibles repercusiones cuando más tarde busquen empleos en el gobierno y el sector privado.

La ubicación de la universidad en Madison, un pequeño pueblo a aproximadamente una hora en coche al noroeste de Sioux Falls, también es un factor.

"Muchos de nuestros estudiantes son de zonas rurales de Dakota del Sur, y hay un poco de reticencia a confrontar a la autoridad", comentó el profesor emérito Dale Droge. "No tenemos muchos estudiantes en ciencias políticas o historia donde podrían estar pensando en este tipo de acciones más relacionadas con los derechos civiles".

Cientos de estudiantes internacionales que asisten a la universidad y que aún no han sido afectados por las acciones recientes del gobierno están evaluando sus opciones de participación. La agencia había terminado el estatus legal de más de 1.000 estudiantes internacionales antes de revertir el curso y delinear una nueva política para esas terminaciones.

"Tengo estudiantes internacionales que vienen a mí desde fuera del senado, de todo el campus, que me expresaron que no quieren involucrarse en nada de esto porque temen que les revoquen sus visas", dijo Anden Wieseler, un estudiante de tercer año y vicepresidente del senado estudiantil.

Apoyo de Noem a la universidad

La universidad seleccionó a Noem porque fue una "defensora inquebrantable de Dakota State" durante su tiempo como gobernadora, dijo el portavoz de la universidad, Andrew Sogn, en un comunicado escrito a The Associated Press.

Noem, quien recibió un título en ciencias políticas de la Universidad Estatal de Dakota del Sur, apoyó las iniciativas de ciberseguridad de Dakota State y ayudó a asegurar millones de dólares en financiamiento, consolidando la posición de la escuela como líder nacional en ciberseguridad, indicó Sogn.

"Se le pidió que compartiera comentarios con los graduados de la universidad basados en su distinguida y pionera carrera en el servicio público, y sus muchos esfuerzos para apoyar a los ciudadanos del estado de Dakota del Sur y la nación", manifestó Sogn.

La oficina de Noem no respondió a una solicitud de comentarios.

El presidente de la universidad José-Marie Griffiths nominó a Noem para recibir un doctorado honoris causa, aunque la universidad se negó a proporcionar detalles de la oferta. El cuerpo docente general y el senado estudiantil votaron en contra de la nominación, con solo uno de los 15 senadores estudiantiles votando a favor de la nominación, dijo Wiesler.

Miedo a expresarse

"Hay un miedo entre gran parte del cuerpo estudiantil internacional a hablar sobre este asunto, simplemente como resultado del clima político actual", comentó Tyler Sprik, un estudiante de primer año y senador estudiantil. "Esa es parte de la razón por la que yo y varios otros senadores nos hemos involucrado tanto: es porque muchos de nuestros colegas no pueden".

Los miembros del cuerpo docente también son reacios a compartir sus opiniones públicamente. Algunos dijeron que la administración les desalentó de hablar con los medios y de unirse a las manifestaciones estudiantiles. Algunos citaron el mayor escrutinio del presidente Donald Trump sobre la educación superior como razón para ser cautelosos.

Otros estudiantes expresaron que temían represalias de la administración y hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque no querían poner en peligro sus empleos.

Si bien los miembros del cuerpo docente pueden hablar con los medios, los profesores de la universidad tienen menos protecciones que en otros estados debido a una ley estatal de 2020 que prohíbe los sindicatos de profesores en universidades públicas, expresó Sogn.

Droge está preocupado por la reticencia a expresarse.

"Me preocupa mucho que hayamos llegado a un punto no solo en Dakota State, sino en tantas instituciones, donde la gente tiene miedo de hablar libremente incluso sobre temas como este de libertad de expresión y principios y ética", expresó Droge. "Estas cosas no están en contra de la universidad de ninguna manera, sino que se trata de permitir que las personas expresen libremente sus pensamientos".

Algunos miembros del cuerpo docente también dijeron que tener una figura de alto perfil en la ceremonia de graduación podría desviar la atención de los graduados.

"El mayor murmullo que he escuchado de los estudiantes y otros profesores es, ante todo, la preocupación de que habrá una interrupción en la ceremonia de graduación, que todos sentimos que es tan importante para los estudiantes que están allí", comentó Stephen Krebsbach, profesor de ciencias de la computación.

Aun así, muchos estudiantes se están preparando para la manifestación.

"La actitud de los estudiantes es clara. No hay honor para Noem. Devuelvan la ceremonia de graduación a los graduados y escúchenos", expresó Sprik.