Provoca debate por negar a amante de su esposo ir a entierro en EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Una viuda, de 36 años, provocó un debate en línea después de contarle a la amante de su marido sobre su trágica muerte.

Bridgette Davis, de Cincinnati, publicó un video en TikTok: "Cuando muere tu esposo de 10 años y tienes que decírselo a su amante".

Compartió un breve intercambio de texto que tuvo con la amante de su cónyuge. El video ya ha acumulado más de 1.6 millones de visitas.

Su esposo era el padre de sus dos hijos y se suicidó en 2018 después de una larga batalla contra el trastorno bipolar. Ella sabía que él había estado viendo a la otra mujer antes de su muerte y decidió enviarle un mensaje de texto para informarle de la trágica noticia, reportó The New York Post.

Las capturas de pantalla incluidas en el video TikTok de Davis muestran a la amante respondiendo en estado de shock:

La amante escribió: "F *, no puedo creer esto.

"No puedo, me estoy perdiendo. No puedo hacer esto de nuevo. Me lo prometió".

"¿Puedo ir a donde fue enterrado?".

Y Bridgette respondió con una palabra: "No".

En los comentarios la cuestionaron por qué le contó a la amante las malas noticias y le dijeron que debería haberle dicho dónde estaba enterrado el hombre.

Bridgette explicó que la amante sabía que él estaba casado: "Sabes que fue mi esposo durante 10 años, ¿verdad? ¿Que tenemos dos niños maravillosos juntos que yo educo en casa?", preguntó Davis en su intercambio de mensajes de texto.

"Sí. Yo sé mucho (...) Necesitaba apoyo, [él] me dijo que él y yo éramos como chicharos en una vaina", refutó la amante.

La pareja se había separado varios meses antes, pero el marido había prometido que quería reconciliarse poco antes de su muerte. Davis reveló, informó el New York Post, que su esposo no vivía en su casa en el momento en que se quitó la vida, pero el marido había prometido que quería reconciliarse antes de su muerte.