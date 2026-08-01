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Provocará El Niño clima más extremo

Ha batido récords de intensidad en sus primeras etapas en todo el mundo, advierte la ONU

Por AP

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Provocará El Niño clima más extremo
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      NACIONES UNIDAS.- Un fenómeno meteorológico de El Niño cada vez más fuerte ya ha batido récords de intensidad en sus primeras etapas, y probablemente provocará un clima aún más extremo en todo el mundo a medida que crece, "echando leña a un planeta que ya está en llamas", advirtieron funcionarios de las Naciones Unidas el viernes.

      Una zona clave del océano Pacífico que se usa para medir la fuerza de El Niño alcanzó esta semana su nivel más cálido e intenso jamás registrado por 15ta semana desde que se formó, lo cual es muy temprano en su ciclo de vida, informaron científicos de la Universidad de Columbia.

      El Niño, un calentamiento natural del Pacífico cerca del ecuador que distorsiona los patrones meteorológicos en todo el mundo, no alcanzará su punto máximo sino hasta dentro de varios meses y debería durar hasta la primavera de 2027. 

      La Organización Meteorológica Mundial OMM), un organismo de la ONU, advirtió el viernes que probablemente desencadenará calor extremo, sequía y lluvias intensas hasta bien entrado el próximo año.

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      "Hace dos meses advertí que El Niño estaba llegando a nuestra puerta. Ahora está dentro de la casa, y subiendo la temperatura", dijo el viernes a los periodistas el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. "Ya hemos soportado un verano de extremos: domos de calor que rompieron récords, incendios forestales apocalípticos que arrasan España, Francia y mucho más allá, millas de vidas perdidas en condiciones abrasadoras".

      "Pero según la ciencia más reciente, esto es solo un acto de preparación", afirmó Guterres, y añadió que, a medida que El Niño se fortalezca, estará "echando leña a un planeta que ya está en llamas".

      "Estamos en territorio desconocido", sostuvo. 

      "La crisis climática está a toda marcha".

      La mayoría de los modelos de pronóstico por computadora muestran que este fenómeno de El Niño probablemente romperá el récord histórico de intensidad cuando alcance su punto máximo, en algún momento hacia finales del otoño o por esas fechas, pero eso no está garantizado, señalan los científicos.

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