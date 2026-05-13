Prueba Rusia nuevo misil balístico

MOSCÚ.- Rusia probó el martes un nuevo misil balístico intercontinental como parte de los esfuerzos por modernizar las fuerzas nucleares del país, un lanzamiento que el presidente Vladímir Putin realizó apenas unos días después de afirmar que los combates en Ucrania están cerca de terminar.

Putin indicó que el misil Sarmat, con capacidad nuclear, entraría en servicio de combate a finales de año. Fue construido para reemplazar al envejecido Voyevoda, de fabricación soviética.

"Este es el misil más poderoso del mundo", declaró Putin, añadiendo que la potencia combinada de las ojivas del Sarmat, dirigidas individualmente a sus objetivos, es más de cuatro veces superior a la de cualquier equivalente occidental.

El líder ruso ha blandido repetidamente la espada nuclear después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 para intentar disuadir a Occidente de incrementar su apoyo a Ucrania.

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Putin afirmó que el conflicto en Ucrania está llegando a su fin después de presidir el sábado un desfile militar en la Plaza Roja que conmemoró la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y que, por primera vez en casi dos décadas, no incluyó armamento pesado.

Desde que llegó al poder en 2000, Putin ha supervisado los esfuerzos para modernizar los componentes de fabricación soviética de la tríada nuclear rusa —desplegando cientos de nuevos misiles balísticos intercontinentales terrestres, incorporando nuevos submarinos nucleares y modernizando bombarderos con capacidad nuclear.

El esfuerzo de Rusia por renovar sus fuerzas nucleares empujó a Estados Unidos a iniciar una costosa modernización de su arsenal.

El último pacto de control de armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos expiró en febrero, dejando por primera vez en más de medio siglo sin límites a los dos mayores arsenales atómicos del mundo y alimentando los temores de una carrera armamentística nuclear sin restricciones.

El Sarmat está destinado a reemplazar unos 40 misiles Voyevoda de fabricación soviética. Su desarrollo comenzó en 2011 y, antes del martes, solo tenía una prueba exitosa conocida y al parecer sufrió una explosión masiva durante una prueba fallida en 2024.

Putin manifestó el martes que el Sarmat —parte de una serie de nuevas armas que dio a conocer en 2018, al afirmar que volverían inútiles a las defensas antimisiles estadounidenses— es tan potente como el Voyevoda, pero con mayor precisión. Señaló que es capaz de realizar un vuelo suborbital, lo que le da un alcance de más de 35.000 kilómetros (21.700 millas) y una capacidad ampliada para penetrar cualquier defensa antimisiles que pudiera desplegarse.