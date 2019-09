Publican 24 editoriales memorias de Edward Snowden

Un total de 24 editoriales, entre ellas Grupo Planeta, publicaron las memorias de uno de los hombres más buscados del mundo y que provocó el mayor escándalo diplomático en la historia, Edward Snowden.

A través de un comunicado Planeta dio cuenta de la publicación de "Vigilancia permanente", en la que el responsable de la mayor filtración de inteligencia, y que reveló que el gobierno de EU era capaz de leer los correos electrónicos, además de escuchar todas las llamadas telefónicas.

En este título el excontratista revela los motivos que lo llevaron a hacer la filtración, cómo ayudó a construir un sistema de vigilancia masivo y la crisis de conciencia que le llevó a destapar todo y poner en jaque al sistema.

Snowden, quien trabajó para la CIA además de la NSA, vive en Rusia desde 2013, cuando divulgó a la prensa miles de documentos clasificados que revelaban el alcance de la vigilancia estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre.

Mientras que sus defensores lo elogian por defender la privacidad, Estados Unidos lo acusa de poner en peligro la seguridad nacional.

"Con 29 años, Edward Snowden decidió renunciar a su futuro por el bien de su país", dijo en un comunicado John Sargent, el CEO de Macmillan Publishers en Estados Unidos.

"Demostró un enorme valor al hacerlo, y les guste o no, la suya es una increíble historia americana", añadió. "No hay duda que el mundo es un lugar mejor y más privado gracias a sus actos".

Edward Snowden nació en Elizabeth City, Carolina del Norte, y creció muy cerca de Fort Meade, Maryland. Es ingeniero de sistemas de formación. Cuando tenía 20 años ya estaba a cargo de la seguridad nacional y con 21 se alistó en el ejército y estuvo a punto de entrar a los Navy Seal.

Ha recibido numerosos premios por su servicio público, entre ellos el Premio Right Livelihood, el German Whistleblower Prize, el Ridenhour Prize en la categoría "Truth-Telling" y la medalla Carl von Ossietzky de la Liga Internacional por los Derechos Humanos.