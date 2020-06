Publican principios sobre la salud de las conversaciones en Twitter

La plataforma liderada por Jack Dorsey, publicó en su interfaz un mensaje en el que señaló que, a causa de las diversas discusiones sobre las acciones de cumplimiento de las reglas que la firma ha tomado, la compañía desea compartir los principios que utiliza para potenciar una conversación pública saludable.

Por ello, la plataforma publicó sus principios sobre la salud de la conversación en Twitter:

1- Disminuir el potencial de daño.

2- Disminuir sesgos e incentivos perjudiciales.

3- Disminuir la dependencia en la eliminación de contenido.

4- Incrementar diversidad de perspectivas.

5- Incrementar la responsabilidad pública.

La plataforma también señaló que el hecho de tener una conversación pública saludable, es un elemento importante para lograr el establecimiento de los Derechos Humanos.

Los mencionados principios, son una herramienta para conectar varios elementos en Twitter, desde la decisión de prohibir anuncios políticos, la política sobre avisos de interés público, e incluso la prueba de producto que permite a las personas elegir quién puede responder a sus tuits.

Dichos principios también son una forma de informar a los usuarios sobre las acciones que toma la compañía sonre las acciones que realiza con el contenido engañoso.

"En 2019, hicimos una consulta pública sobre nuestro enfoque al respecto. Nuestra revisión inicial muestra que las personas quieren saber si están viendo contenido manipulado, y apoyan que Twitter lo etiquete", señaló la firma en un tuit.

Al respecto la compañía indicó que:

1- Twitter no debe determinar veracidad.

2- Twitter debe proporcionar contexto cuando se discute el contenido de un tuit para ayudar a las personas a tomar sus propias decisiones.

Es por ello, que la red social se encarga de proporcionar contexto, no verificar hechos.

Cabe señalar que la plataforma enfatizó en el hecho de que no aborda toda la información errónea existente, en su lugar prioriza dichos datos en función del potencial de daño, contenido multimedia manipulado, integridad cívica y Covid-19. La probabilidad, gravedad y tipo de daño, junto con el alcance y la escala, también son tomados en cuenta.