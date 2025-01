Nueva Gobernadora de Puerto Rico nombra Zar para Resolver Crisis de Electricidad

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La nueva gobernadora de Puerto Rico nombró el miércoles a un zar de la energía para ayudar al territorio estadounidense a salir de una crisis de suministro eléctrico.

El nombramiento de Josué Colón se produce días después de un apagón masivo que afectó a la isla, dejando a oscuras a casi todos sus 3,2 millones de habitantes mientras se preparaban para la víspera de Año Nuevo.

"En este momento, tenemos una emergencia", dijo la gobernadora Jenniffer González Colón. "Nuestro sistema eléctrico está en una situación tan precaria que cualquier cosa hace que se vaya la luz".

Josué Colón es actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, pero renunciaría si los legisladores aprueban su nuevo cargo, lo cual se espera que ocurra en los próximos días. En su nueva función, supervisará Genera PR, que controla la generación de energía en la isla, y Luma Energy, que maneja la transmisión y la distribución.

Mientras persisten los cortes y las autoridades investigan las causas del apagón del 31 de diciembre, los críticos han instado al gobierno a cancelar sus contratos con ambas empresas privadas de energía.

El año pasado, la duración promedio de las interrupciones de energía por cliente en Puerto Rico aumentó casi 20% hasta alcanzar 1.432 minutos al año, muy por encima del estándar establecido de 102 minutos, según el Buró de Energía de Puerto Rico. La frecuencia promedio de interrupciones también aumentó el año pasado.

En una actualización divulgada el miércoles, Luma indicó que más de 2.500 clientes permanecen sin energía desde el apagón del 31 de diciembre.

"Yo quiero no solamente enviar un mensaje de que aquí no vamos a ser lenientes con las contrataciones que se hacen con el gobierno de Puerto Rico, sino que vamos a defender que Puerto Rico esté prendido", dijo González en una conferencia de prensa. Señaló que el gobierno de Estados Unidos aún no ha liberado 18.000 millones de dólares destinados a la deteriorada red eléctrica de Puerto Rico, y que Colón presionaría para obtener esos fondos.

El gobierno federal ya ha liberado millones de dólares para ayudar a estabilizar la red y reconstruirla después de que el huracán María azotara Puerto Rico en septiembre de 2017.

Sin embargo, la red ya era frágil debido a la falta de mantenimiento e inversión cuando golpeó el huracán, de categoría 4.