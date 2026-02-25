logo pulso
Putin no ha quebrado a ucranianos: Zelenskyy

Por AP

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Putin no ha quebrado a ucranianos: Zelenskyy

KIEV, Ucrania.- Al cumplirse 4 años de la guerra, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró el martes que Rusia no ha "quebrado a los ucranianos" ni ha triunfado en una invasión que ha puesto a dura prueba la determinación de Kiev y sus aliados y ha alimentado los temores europeos sobre la magnitud de las ambiciones de Moscú.

En una muestra de apoyo, más de una docena de altos funcionarios europeos llegaron a la capital ucraniana para conmemorar el sombrío aniversario del conflicto, que ha matado a decenas de millas de personas, trastocado la vida de millones de ucranianos y creó inestabilidad mucho más allá de sus fronteras.

Zelenskyy afirmó que su país ha resistido el embate del ejército ruso, que es más grande y está mejor equipado, que en el último año de combates capturó apenas el 0,79% del territorio de Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington. Rusia ahora controla casi el 20% de Ucrania.

"Al mirar atrás al inicio de la invasión y reflexionar sobre el día de hoy, tenemos todo el derecho a decir: hemos defendido nuestra independencia, no hemos perdido nuestra condición de Estado", afirmó.

