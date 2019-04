Putin tilda de "delirio" acusaciones de EUA sobre supuesta injerencia

La supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 es un delirio, diseñado para un público interno, aseguró hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, en el primer comentario al informe del fiscal especial Robert Mueller, que descartó la injerencia de Moscú.

"Esto es un disparate total, diseñado exclusivamente para un público interno y utilizado en en el marco de la lucha política interna de Estados Unidos", dijo Putin en la sesión plenaria del V Foro Internacional del Ártico, celebrado en San Petersburgo.

Recordó que Rusia dijo desde el principio que la comisión de Mueller no hallaría nada. "Nadie lo sabía mejor que nosotros. Rusia no interfirió en ninguna elección en Estados Unidos. La colusión Trump-Rusia que Mueller ha estado buscando no existió", subrayó.

"Para nosotros, estaba claro que (la investigación) se terminaría con mucho ruido y pocas nueces, siempre lo dije", insistió.

Para el mandatario ruso, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un indicio de que existe una crisis política interna, según la agencia rusa de noticias Sputnik.

"Los grupos que atacan al presidente legítimo electo no están de acuerdo con la elección hecha por el pueblo estadunidense y es una crisis del sistema político que jamás hemos visto en la historia de Estados Unidos", agregó.

Tras una investigación de 22 meses sobre la trama rusa, Mueller concluyó a fines de marzo que no encontró pruebas de que la campaña del ahora presidente Donald Trump conspirase con funcionarios rusos para influir en los resultados de las elecciones de 2016, con el fin de favorecer la victoria del republicano.

Aseguró que Rusia y Estados Unidos tienen buenas oportunidades de cooperación, pero ésta solo mejorará cuando Washington encuentre una solución a sus problemas políticos internos.

Respecto a si Rusia está dispuesta a trabajar con quién sea elegido presidente de Estados Unidos en los comicios de 2020, Putin se limitó a decir "respetamos la voluntad del pueblo estadunidense independientemente de quien sea elegido presidente estamos dispuestos a trabajar con él".