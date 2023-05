Ken Salazar alerta a migrantes de sanciones por cruce irregular a EEUU

A-AA+

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo un llamado a las personas migrantes, a fin de que eviten cruzar la frontera de manera irregular, ya que tendrán sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, además de que podrían ser víctimas de grupos criminales.

En un video, advirtió que con el fin del Título 42 "los criminales inmorales, abusivos, traficantes de personas, buscan dañarlos con información falsa para aprovecharse de sus ilusiones".

"No se dejen engañar y no dejen que los conviertan en una víctima más. Utilicen las vías regulares, para evitar los riesgos y las consecuencias", manifestó.

Expuso que a través de distintas medidas, Estados Unidos junto con México y otros países quieren proteger los derechos de los migrantes para evitar que sean afectados en grupos criminales.

Sin embargo, aclaró que "eso no significa que puedan, en cualquier manera, cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad. Quien lo haga, será deportado y recibirá sanciones del departamento de seguridad de Estados Unidos", subrayó.

El embajador puntualizó que las personas que incumplan con estas medidas no podrán intentar ingresar al país de manera regular, al menos en los próximos cinco años.

"Trabajamos con nuestros socios en la región para ampliar las vías legales, establecer centros regionales para el procesamiento y promover el uso de otras aplicaciones", apuntó.

Sostuvo que la ley se seguirá aplicando de forma consistente en la frontera, además de que trabajarán con México para garantizar una migración ordenada, segura y humana.