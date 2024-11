Qatar suspende mediación en conflicto de Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Qatar decidió suspender sus esfuerzos clave de mediación entre Hamás e Israel, dijeron funcionarios el sábado, tras la creciente frustración por la falta de avances en un acuerdo de alto el fuego para Gaza.

No quedó claro de inmediato si el liderazgo restante de Hamás alojado en Qatar debe abandonar el país.

Sin embargo, es muy probable que Qatar regrese a los esfuerzos si ambas partes muestran una "voluntad política seria" para alcanzar un acuerdo, según un funcionario de Egipto, el otro mediador clave.

Qatar comunicó a Israel y a Hamás que no puede continuar mediando "mientras haya una negativa a negociar un acuerdo de buena fe" y "como consecuencia, la oficina política de Hamás ya no cumple su propósito" en Qatar, dijo una fuente diplomática informada sobre el asunto. Qatar informó a Hamás que tendrá que irse si no está listo para participar en negociaciones serias, agregó la fuente.

En Washington, un funcionario estadounidense dijo que el gobierno del presidente Joe Biden informó a Qatar hace dos semanas que la operación continua de la oficina de Hamás en Doha ya no era útil y que la delegación del grupo debería ser expulsada.

Un alto funcionario estadounidense dijo que, después de que Hamás rechazara la última propuesta de alto el fuego, Qatar aceptó el consejo y que hace 10 días informó de la decisión a la delegación del grupo.

Un alto funcionario de Hamás dijo que estaban al tanto de la decisión de Qatar de suspender los esfuerzos de mediación, "pero nadie nos dijo que nos fuéramos". Hamás ha pedido repetidamente el fin de la guerra y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza como condición para cualquier acuerdo de alto el fuego. Israel busca el retorno de todos los rehenes e insiste en mantener una presencia en Gaza.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema. La oficina del primer ministro israelí no hizo comentarios.

Aún no hay un final a la vista para la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano, donde el ejército israelí dijo haber atacado centros de comando y demás infraestructura del grupo político-paramilitar durante la noche en los suburbios del sur de Beirut. Un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Tiro, realizado el viernes por la noche, dejó al menos siete muertos, dijeron autoridades y un residente.

Hezbollah "debe continuar (la lucha) y nosotros seguiremos apoyándolos aun si perdemos a nuestras familias, nuestros hogares y terminamos bajo tierra", dijo Mohammed Mekdad, residente de Beirut, mientras la gente buscaba entre los escombros humeantes.

Siguen los combates en Gaza

En Gaza, tres ataques israelíes separados mataron el sábado al menos a 16 personas, entre ellas, mujeres y niños, dijeron autoridades médicas palestinas, al tiempo que Israel anunció la primera entrega de ayuda humanitaria en semanas al hambriento y devastado norte del territorio.

Uno de los ataques impactó una escuela que era utilizada como refugio en el barrio oriental de Tufah, en Ciudad de Gaza, matando al menos a seis personas, dijo el Ministerio de Salud del territorio. Entre los muertos se encontraban dos periodistas locales, una mujer embarazada y un niño, indicó el ministerio. El ejército israelí dijo que el ataque tenía como objetivo a un miliciano de la Yihad Islámica Palestina, sin ofrecer pruebas ni más detalles.

Otras siete personas murieron cuando un ataque israelí impactó una tienda en la ciudad sureña de Jan Yunis donde se refugiaban personas desplazadas, según el Hospital Nasser. Entre los muertos había dos mujeres y un niño. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la explosión.

Y funcionarios médicos palestinos dijeron que un ataque israelí alcanzó varias tiendas en el patio del hospital principal de Gaza central, entre ellas, una que servía como centro policial. Al menos tres personas murieron y un periodista local resultó herido, dijo el hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah. Fue el octavo ataque israelí al complejo desde marzo.

Israel dice que los camiones de ayuda llegan al norte de Gaza

COGAT, el organismo militar israelí encargado de la ayuda humanitaria en Gaza, dijo el sábado que 11 camiones de ayuda que contenían alimentos, agua y equipo médico llegaron al extremo norte del enclave el jueves. Es la primera vez que llega ayuda al extremo norte del enclave desde el mes pasado, cuando Israel comenzó una nueva campaña militar en la zona.

Pero no toda la ayuda llegó a los puntos de entrega acordados, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, que participó en el proceso de entrega. En el campo urbano de refugiados de Jabaliya, las tropas israelíes detuvieron uno de los convoyes destinados a la cercana Beit Lahiya y ordenaron que se descargaran los suministros, dijo la portavoz del PMA, Alia Zaki.

La ofensiva de Israel se ha centrado en Jabaliya, donde, según Israel, Hamás se había reagrupado. Otras áreas afectadas por la nueva campaña incluyen Beit Lahiya y Beit Hanoun, situadas justo al norte de Ciudad de Gaza.

Se acerca el plazo de Estados Unidos para Israel

El anuncio llegó días antes de que se cumpla un plazo impuesto por Estados Unidos que exige que Israel mejore las entregas de ayuda en Gaza, o se arriesgaría a perder el acceso a la financiación estadounidense destinada al armamento.

Estados Unidos dice que Israel debe permitir el paso de un mínimo de 350 camiones al día con alimentos y otros suministros.

Mientras tanto, un informe emitido el jueves por la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), dijo que hay una fuerte probabilidad de hambruna inminente en varias partes del norte de Gaza, la zona más aislada del territorio.

COGAT rechazó las conclusiones del IPC y dijo que el informe se basó "en datos parciales, sesgados y fuentes superficiales con intereses creados".

No hay servicios de emergencia en el norte de Ciudad de Gaza

La ONU calcula que miles de personas permanecen en la zona. A principios de esta semana, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que no había ambulancias ni equipos de emergencia operando al norte de Ciudad de Gaza.

El conflicto ha desplazado a 90% de los palestinos en Gaza, según cifras de la ONU. El ejército israelí ha atacado varias escuelas y campamentos de tiendas, con miles de palestinos desplazados de sus hogares por ofensivas israelíes y órdenes de evacuación.

El ejército acusa a Hamás de operar desde infraestructura civil en Gaza, incluyendo escuelas, instalaciones de la ONU y hospitales.

La actual guerra en Gaza ha matado a más de 43,000 palestinos, dicen funcionarios de salud locales. No distinguen entre civiles y combatientes, pero dicen que más de la mitad de los muertos son mujeres y niños.

La guerra comenzó después de que milicianos palestinos irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas —principalmente civiles— y secuestrando a otras 250.