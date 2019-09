¿Qué es el Asperger que padece la joven Greta Thunberg?

Greta Thunberg es una joven de 16 años que se ha convertido en un referente mundial de la lucha contra el cambio climático. Está al frente de "Fridays for future", un movimiento activista que motiva a otros jóvenes a generar acción frente a la crisis medioambiental. Su movimiento inició una mañana en que fue a protestar frente al Parlamentos sueco para exigir que se cumpla el Acuerdo de París. Sin embargo, además de ello ha buscado ser un ejemplo positivo respecto a un padecimiento que le fue detectado.

Hace cuatro años fue diagnosticada con el Síndrome de Asperger y recientemente compartió en sus redes sociales esta noticia. "Cuando los que odian te persiguen por tu apariencia y diferencias, significa que ellos han perdido el rumbo... ¡Y entonces sabes que tú estás ganando! Tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco diferente de lo normal. Y, en ciertas circunstancias, ser diferente es un superpoder", escribió en su cuenta de Twitter.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el Síndrome de Asperger es una condición neurológica que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta el cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. "Las personas con este síndrome son, generalmente, extremadamente buenos en las habilidades de memoria (hechos, figuras, fechas, épocas, etc.) muchos sobresalen en matemáticas y ciencia. Hay un rango en la severidad de síntomas dentro del síndrome, el niño muy levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado y puede apenas parecer raro o excéntrico", señala la Conferderación Asperger España.

Se calcula que uno de cada 160 niños tiene este síndrome. Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. El síndrome aparece en la infancia y tiende a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros cinco años de vida.

Además el nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. La OMS señala que los factores de riesgo para padecer Síndrome de Asperger son múltiples, entre ellos los genéticos y ambientales.

"Las causas del Asperger no se pueden establecer con un origen único. Sus manifestaciones se relacionan con cuestiones neuroquímicas, estructurales, de genética o de alteraciones endocrinológicas; una inmensidad de aspectos tanto neurológicos como funcionales", señala Felipe Cruz, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Programa de Funcionalización Cognoscitiva y Psicopedagógica para Personas con Síndrome de Asperger.

Cruz afirma que las personas con Asperger tienen rasgos positivos, como ser altamente educados, con una serie de capacidades distintas y muy racionales. "Puede ser que presenten disfunción en el plano de la atención, pero lo compensan con recursos de memoria y de abstracción". No hay pruebas de una relación causal entre este trastorno y la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola.

Thunberg ve al Asperger como una especie de "súperpoder" que la impulsa en su lucha y le permite ver al mundo y los problemas con más claridad. Actualmente se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde este martes compartió un mensaje en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto acerca de la crisis climática actual.