¿Qué ha pasado con Joaquín Guzmán López?

A continuación, presentamos una cronología del caso Joaquín Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo´", desde su detención hasta la fecha:

25 de julio de 2024: Joaquín Guzmán López fue detenido en El Paso, Texas junto a Ismael "El Mayo" Zambada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, poco antes de las 15:30 del jueves 25 de julio se llevó a cabo el arresto de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán en Texas, Estados Unidos, luego de que ambos tomaran un vuelo con dirección al estado fronterizo estadunidense.

Los primeros datos sobre el arresto muestran que los presuntos narcotraficantes subieron al avión privado tipo Beechcraft King Air, con una supuesta ruta a México, para examinar una propiedad en el país.

Al cambiar la ruta de vuelo como parte de la operación encubierta aterrizaron en el aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de El Paso, Texas, donde agentes del FBI llevaron acabo la detención.

26 de julio de 2024: La entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México no participó en la entrega o detención de los cofundadores del Cártel de Sinaloa: Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos.

30 de julio de 2024: Ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en una corte en Illinois en Chicago, Joaquín Guzmán se declara no culpable de los cargos de tráfico y posesión de drogas y lavado de dinero que se le imputan. Menciona que padece problemas de tiroides y de la presión.

Al finalizar la audiencia, su abogado Jeffrey Lichtman reconoció en un encuentro con periodistas que su cliente podría enfrentar la pena de muerte.

9 de agosto de 2024: El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que Joaquín Guzmán López se entregó de manera voluntaria, mientras que "El Mayo" fue llevado contra su voluntad.

13 de septiembre de 2024: El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reconoció que las capturas de "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López desataron violencia en el estado.

16 de octubre de 2024: El registro del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), indicó que Joaquín Guzmán López "no se encuentra bajo custodia de BOP a partir del 16/10/2024": Traslado por "malas condiciones".

17 de octubre de 2024: El abogado de Joaquín Guzmán López, Jeffrey Lichtman, confirmó que su cliente ya no se encontraba recluido en la prisión metropolitana de Chicago desde el 16 de octubre, debido a que solicitó su traslado a otro centro por malas condiciones en el lugar donde se encontraba, de acuerdo con Telemundo.

7 de enero de 2025: Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, "Los Chapitos" no lograron un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de Estados Unidos, por lo que se definieron las fechas para nuevas audiencias: en febrero, para Ovidio, y en marzo, para Joaquín, por separado.

9 de marzo de 2025: La audiencia de Joaquín Guzmán López fue pospuesta en un tribunal de Chicago, debido a que Joaquín y su hermano Ovidio negociaban un acuerdo con el Gobierno federal estadounidense, según reconoció su abogado Jeffrey Lichtman.

18 de abril de 2025: La audiencia de Joaquín Guzmán López fue pospuesta, otra vez, para el 2 de junio.

27 de mayo de 2025: Fiscales estadounidenses acuerdan no solicitar la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, de acuerdo con un documento judicial presentado en el tribunal de Chicago y difundido por el periodista Keegan Hamilton.