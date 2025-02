Registro Obligatorio para Personas Indocumentadas en EEUU

Las autoridades migratorias dicen que toda persona que viva en Estados Unidos de manera ilegal pronto tendrá que registrarse con el gobierno federal, y aquellos que no lo hagan podrían enfrentar multas, prisión o ambas.

El registro será obligatorio para todos los mayores de 14 años que no tengan estatus legal, según un comunicado del martes de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una rama del Departamento de Seguridad Nacional. Cada persona debe registrarse y proporcionar sus huellas dactilares y dirección, dice el comunicado, y los padres y tutores de cualquier persona menor de 14 años deben asegurarse de que estén registrados.

Aquí algunos detalles sobre el registro, el más reciente en una serie de decisiones de la administración Trump relacionados con promesas de campaña de endurecer medidas contra la inmigración ilegal y deportar a millones que viven en el país de manera ilegal:

¿Qué hay detrás del registro?

En realidad las leyes federales desde hace tiempo exigen que las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren con el gobierno. Las leyes se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que surgió en medio de un aumento de temores sobre los inmigrantes en los días previos a la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales provienen de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Pero, dicen los académicos, el requisito rara vez se ha aplicado.

Los funcionarios dicen que eso cambiará ahora. "La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración; no seleccionaremos cuáles leyes aplicaremos", afirmó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado. "Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad y protección de nuestra patria y de todos los estadounidenses".

¿Cuál es el objetivo del anuncio?

En parte, el comunicado del martes del Departamento de Seguridad Nacional fue puramente burocrático, una forma de anunciar que la ley se está aplicando nuevamente y cómo las personas deben registrarse. Los funcionarios señalaron que "pronto anunciarán un formulario y un proceso para que los extranjeros completen el requisito de registro". En su sitio web, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración dirige a las personas a crear una cuenta en línea y dice que habrá información adicional sobre el registro "en los próximos días".

El anuncio permite a la administración Trump mostrar fuerza política en el tema de la inmigración. También es una señal para las personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal. "Si te vas ahora, puedes tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano", expresó el comunicado de McLaughlin.

¿Cuál será el efecto del registro?

Como muchas cosas sobre el registro, eso no está claro por ahora. Pero los académicos dicen que las consecuencias prácticas pueden ser irrelevantes, ya que las personas que están el país ilegalmente probablemente no se registrarán, porque si se registran podrían ser más fáciles de deportar. "Pero incluso si no logra mucho en términos de deportar a más personas, envía una señal al pueblo estadounidense de que ´estamos endureciendo las medidas contra los inmigrantes´, y también aumentará el miedo que los inmigrantes ya tienen sobre lo que está sucediendo", señaló Stephen Yale-Loehr, un académico de derecho de inmigración y profesor retirado de la Facultad de Derecho de Cornell.