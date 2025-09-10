¿Quién es Charlie Kirk, influencer amigo de Trump?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Para algunos, es un provocador; para otros, un fanático del presidente Donald Trump. Sea lo uno, o lo otro, o ambos, Charlie Kirk, herido de bala este miércoles mientras daba un discurso en una universidad en Utah, se ha convertido en uno de los influencers conservadores más influyentes de Estados Unidos.

De 31 años, Kirk es el fundador, junto con William T. Montgomery, de la organización Turning Point USA (2012), que hoy dirige y que se encarga de llevar la visión de los estadounidenses conservadores a todos los campus universitarios de Estados Unidos.

Kirk tiene una gran presencia en medios, redes sociales y podcasts y sus eventos atraen multitudes. Por ello, se convirtió en un activo clave para Trump y su movimiento Make America Great Again (MAGA) durante la campaña presidencial 2024.

Este influencer, nacido en Arlington Heights, Illinois, en octubre de 1993, no sólo fue una voz frecuente en los mítines de Trump, sino que Turning Point invirtió dinero y envió a su gente a los estados indecisos, a fin de inclinar el voto a favor del hoy mandatario.

A cambio, Trump ha asistido a alguno de los eventos de Turning Point.

Cristiano evangélico, casado con una ex Miss Arizona, con quien tiene dos hijos, Kirk promueve en sus una visión conservadora sobre el papel de las mujeres en la sociedad, como la de que "las mujeres deberían enfocarse más en tener bebés que en desarrollarse profesionalmente".

"Los hombres quieren, ante todo, tener hijos, casarse y luego tener un buen trabajo o poder viajar", dijo Kirk en una entrevista.

Acusó que las mujeres jóvenes que votaron por la candidata demócrata, Kamala Harris, "no valoran tener hijos, y esta es una de las razones por las que estamos viendo un colapso de la fertilidad en Occidente". Lamentó que "cada vez menos jóvenes se casan".

Según él, mientras los votantes de Harris querían "la soledad", los de Trump querían "una familia, hijos y un legado".

"Tener hijos es más importante que tener una buena carrera", ha subrayado.

----Posturas antiaborto y polémica contra el movimiento LGBT

Crítico de lo que llama "adoctrinamiento de izquierda" en las escuelas -incluyendo los libros-, Kirk ha causado polémica por sus posiciones antiaborto y antiLGBT.

Cuestionado sobre el caso de una mujer embarazada en estado de muerte cerebral a la que se mantuvo con vida solo para que pudiera dar a luz, señaló que "su regalo de despedida al mundo será otra vida [...] eso es hermoso".

También ha dicho que "nuestro objetivo es abolir el aborto de la misma manera que abolimos la esclavitud en la década de 1860 [...] podría decirse que uno es peor que el otro". Afirma que ni siquiera una violación justifica un aborto.

Sus mesas "demuéstrame que estoy equivocado", en las que la gente puede debatir con él en público, se han hecho famosas.

En 2020, el medio ProPublica publicó un reportaje sobre Turning Point USA, señalando que la organización hizo declaraciones financieras engañosas y que los líderes se enriquecieron a la par de apoyar a Trump.

Según el medio, el salario de Kirk aumentó de 27 mil dólares a casi 300 mil. En 2020, detalló, Turning Point USA tuvo ingresos por 39.2 millones de dólares, mientras que Kirk ganó un salario superior a los 320 mil dólares.

¿Cómo fue el ataque a Charlie Kirk?

Este miércoles, Kirk estaba en la Utah Valley University para empezar su gira "The American Comeback Tour", y había instalado la sesión de preguntas y respuestas.

Estaba sentado hablando cuando de repente se escuchó un disparo, que impactó en el cuello del influencer y éste cayó. Su estado es reportado como crítico.