¿Quién tomó la foto de Valeria y su padre Oscar en el río Bravo?

La foto de la niña Valeria aferrada al cuerpo de su padre Oscar en el río Bravo y que fue publicada en el periódico La Jornada y transmitida a nivel mundial por la agencia Prensa Asociada (AP) sigue causando polémica, pues ahora tres personas se disputan su autoría.

La primera es Julia Le Duc, corresponsal del periódico La Jornada, quien asegura en un editorial, publicado el viernes 28 de junio, que esa foto es de su autoría, pero no aclara con qué equipo o tipo de celular tomó la imagen que le dio la vuelta al mundo.

Julia Le Duc no especifica en su editorial a qué hora llegó y a qué hora se retiró de la escena, porque según el portal de Grupo Radio Avanzado (GRA) donde también trabaja en una estación de AM llamado La Raza, ella está en cabina de lunes a viernes de 09:00 a 10:00 horas.

Y la foto de AP, según los metadatos, arroja que fue tomada a las 10:03:43 horas con un Iphone 6S, y resulta imposible que en menos de cuatro minutos haya llegado a tomar la gráfica cuando debería de estar al aire en GRA.

Otra inconsistencia es la que pone el portal de Proceso, cuando el reportero Juan Alberto Cedillo la cuestiona sobre a qué hora tomó la foto, y Le Duc contesta que alrededor de las 10:11 horas.

Además, el reportero le solicitó que le mostrara la foto en cuestión para ver los metadatos, a lo que Julia Antonieta Le Duc se negó rotundamente. Argumentó que tan pronto salió de su programa de radio en la estación La Raza de GRA, a las 10:00 horas, se trasladó al lugar de la tragedia.

La distancia entre GRA y la calle Matamoros y avenida Tamaulipas, según Google Maps, marca una distancia de 3.9 kilómetros y un tiempo mínimo de 12 minutos, mientras que otro recorrido marca una de 4.0 kilómetros con un tiempo de 16 minutos.

Rossy Morales también se acredita la autoría de la foto, y eso le costó perder su trabajo y ser corrida del portal La Frontera Dice, cuya directora editorial es la propia Julia Le Duc.

Al menos la reportera Rossy Morales asegura que ella estuvo ahí y hay una prueba fotográfica de que sí, ya que a su lado aparece Abraham Pineda-Jácome, quien mandó la foto a EFE y un camarógrafo de Televisa Matamoros.

Horas después de su despido, la propia Rossy Morales, a través de un video en su perfil de Facebook, asegura que ella y Le Duc estaban en el lugar de la desgracia, pero ninguno de los presentes ha confirmado que la corresponsal de La Jornada estuviera ahí.

Mientras que el reportero de Televisa, Carlos Alberto Medrano, quien sí estuvo en el lugar de los hechos y que su camarógrafo grabó imágenes, dice que por más que hace memoria en ningún momento presenció la llegada de Le Duc.

El post de Medrado dice lo siguiente: "Soy sincero y con todo el respeto que merece la compañera, pero por más que repaso el momento cuando encontraron los cuerpos y posterior con la llegada del resto de los medios no me acuerdo haberla visto.

"Antes de que acordonaran sólo era una chica (que no recuerdo su nombre) Abraham de EnlaceMx, mi camarógrafo y un servidor, pero aún está la posibilidad de que después de que llegara y se colara al acordonamiento para la foto.... Espero si sea su foto".

Le Duc concedió entrevistas telefónicas a diversas cadenas televisivas con sede en Estados Unidos e Inglaterra, y en ambas entrevistas dijo ser autora de la fotografía que distribuyó la agencia AP a nivel internacional.

En la primera entrevista para CNN en español, la nota asegura que Le Duc tomó la foto a las 09:40 horas, pero de inmediato se retiró para enviarla al periódico La Jornada, pero la nota ya fue editada y no aparece completa.

Mientras que en la entrevista para la BBC de Londres, la corresponsal asegura que tomó la imagen que le dio la vuelta al mundo poco después de las 10:00 horas, imposible porque a esa hora estaba todavía en cabina y a poco más de cuatro kilómetros de distancia del lugar donde flotaron los cuerpos de Valeria y Oscar.

Ante tantas inconsistencias, el comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros, Humberto Francisco Salazar, reclamó la autoría de la multicitada fotografía que publicó La Jornada y la agencia AP.

El bombero matamorense afirmó a la revista Proceso que compartió esas imágenes con un medio, pero minutos después de tomarla se acordonó el área y ya nadie más pudo estar cerca de los cuerpos de Valeria y Oscar.

Humberto Francisco Salazar advirtió que sí vio a algunos periodistas tomando fotos a los cuerpos de Valeria y Oscar en las márgenes del río Bravo, pero que Julia Le Duc no estaba presente.

El rescatista mencionó que se animó hablar del caso cuando se enteró que Le Duc se estaba adjudicando la autoría de la imagen que le dio la vuelta al mundo, además estaba cobrando dinero.

Mientras eso ocurría el portal Infobae habla de controversia y de un posible caso de plagio, esto luego de que la página de Hora Cero Tamaulipas dejara al descubierto que la corresponsal no estuvo en las márgenes del río y para ello acompañó una fotografía.

Luego de múltiples cuestionamientos sobre la autoría de la foto, el sábado 29 de junio en un video subido a las redes sociales Rossy Morales dijo tajante que la foto era suya y después de pensarlo mucho decidió presentar una denuncia por plagio ante las autoridades competentes.

"A las 09:51 horas del lunes 24 de junio tomé las fotografías de los salvadoreños en el río Bravo y de inmediato los mandé a La Frontera Dice, pero ese mismo día me dijeron que me presentara a las 13:00 horas con José Acuña y ahí me quitaron el celular Iphone 6S y me notificaron que estaba despedida", señaló.

Rossy Morales destacó que en su celular se quedaron las fotos y un video, y no se enteró de la magnitud del caso, aparte Le Duc le había dicho que ella tomó sus fotos y se retiró del lugar, y que ella le creyó.

"Hicimos un trato, me iban a indemnizar, y me iban a pagar las medicinas porque estuve enferma, pero después de escuchar el programa ´Desbocadas, de Le Duc y Yadira Herrera, donde me dijeron inútil, mal agradecida y me tacharon de ignorante, decidí contar la verdad", dijo.

Asimismo aseveró que fue amenazada por Yadira Herrera y Julia Le Duc, que de ello tiene pruebas porque las tiene guardadas en su teléfono personal, ya que fueron mensajes de WhatsApp.

"Reto a Le Duc a que muestre el Iphone 6S ahí están las fotos que yo tomé de los salvadoreños y hasta un video, lo que no sabe Julia es que yo envié mensajes y fotos al celular de una amiga, así es que yo sí tengo pruebas de que la autora de la foto que salió en AP y La Jornada son mías", mencionó.

Morales de esta manera da fin a la polémica sobre la propiedad intelectual de la foto de la agencia AP, y para rematar señaló que entablará una denuncia formal por plagio contra Le Duc.

"Por último quiero decir que responsabilizó a Le Duc y Yadira Herrera de todo lo que me pueda pasar, porque la verdad sufrí de amenazas y les tengo miedo, porque se dicen ser mujeres muy poderosas", finalizó Rossy Morales.