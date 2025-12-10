Quiere papa a Europa en proceso de paz

ROMA.- El papa León XIV insistió el martes en que Europa debe tener un papel en cualquier acuerdo de paz en Ucrania y criticó lo que calificó como un esfuerzo por parte de Estados Unidos por "desmantelar" la alianza de larga data entre Estados Unidos y Europa.

El pontífice habló con los periodistas después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien realizó una nueva gira para reunir apoyo europeo. El papa estadounidense dijo que discutieron la necesidad de un alto el fuego y los esfuerzos del Vaticano para facilitar el regreso de los niños ucranianos que fueron llevados a Rusia.

A León se le preguntó sobre la propuesta de paz de Estados Unidos y la aparente marginación de las potencias europeas del proceso. Mientras salía de su casa de vacaciones en Castel Gandolfo, el pontífice insistió en que el papel de Europa era crucial para cualquier acuerdo.

"Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones es poco realista, tomando en consideración que la guerra es en Europa", afirmó. "También se buscan garantías para la seguridad actual y en el futuro. Europa debe ser parte de ello, y desafortunadamente no todos entienden esto, pero creo que hay una gran oportunidad para que los líderes europeos se unan y busquen solución".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí