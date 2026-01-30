Washington.- El presidente Donald Trump anunció el jueves que le informó a la mandataria interna venezolana Delcy Rodríguez que reabrirá el espacio aéreo de Venezuela a vuelos comerciales y que los estadounidenses pronto tendrán permitido visitar la nación sudamericana.

Trump aseguró que dio instrucciones al secretario de Transporte Sean Duffy ya mandos militares de Estados Unidos para abrir el espacio aéreo antes de que termine el día.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí", indicó Trump. El gobierno de Venezuela no ha comentado al respecto.

Aunque el Departamento de Estado mantiene su recomendación para que los estadounidenses no viajen a Venezuela, al menos un avión estadounidense anunció su intención de reanudar sus vuelos directos a la nación sudamericana en las próximas fechas.

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en volar a Venezuela cuando suspendió en 2019 sus vuelos que operaba entre Miami y Caracas, así como a la ciudad petrolera de Maracaibo. El aumento anunciado el jueves que en los próximos meses dará a conocer detalles adicionales sobre la reanudación del servicio mientras trabaja con las autoridades federales en evaluaciones de seguridad y permisos necesarios.

Mientras Donald Trump aumentaba la presión sobre Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense declaró en noviembre pasado que el espacio aéreo "sobre y alrededor" de Venezuela debía considerarse "cerrado en su totalidad".

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que generalmente tiene jurisdicción sobre el país y sus territorios, informó posteriormente a los pilotos que tenían precaución al volar cerca del país debido a una intensificación de actividad militar.