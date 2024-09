Reaccionan en España a la no invitación al rey a toma de Sheinbaum

Un día después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de España anunciara que no vendrá nadie de la comitiva española a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum debido a que el gobierno mexicano no invitó al rey Felipe VI, la izquierda española reaccionó.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, afirmó que el problema es el rey. "Nos preocupa enormemente que el gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México, a las relaciones internacionales de la monarquía y el rey. El rey fue a cara de perro a Bolivia; el rey cometió, desde mi punto de vista, una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, intentando humillar al presidente de Colombia en su toma de posesión, no levantándose ante la espada de Bolívar.

"Y después de eso, es evidente que México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. Por tanto, que el gobierno ate su futuro y sus relaciones internacionales al rey y a una monarquía borbónica que a lo que está acostumbrada es a hacer relaciones corruptas con narcodictaduras. Nos parece que no es el camino para un gobierno que se dice a sí mismo progresista".

-"Viva México, cabrones"

Gabriel Rufian, diputado y portavoz de Esquerra Republicana, recordó la frase mexicana "Viva México, cabrones" para responder sobre lo que opina de la decisión del gobierno español de no acudir a la investidura. "Viene al pelo", continuó.

El gobierno español calificó de "inaceptable" la exclusión del rey Felipe VI y por eso decidió no participar en la investidura de Sheinbaum.

-México no invitó al rey de España a toma de protesta de Sheinbaum

La presidenta electa Claudia Sheinbaum explicó que no invitó al rey debido a que no contestó una carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconozca los "agravios" cometidos en la Conquista.

Sin embargo, descartó una ruptura de relaciones entre México y España.