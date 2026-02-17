Reacciones a la muerte del reverendo Jesse Jackson

Los homenajes están llegando tras la muerte del reverendo Jesse L. Jackson, quien lideró durante décadas el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. El protegido del reverendo Martin Luther King Jr. y candidato presidencial en dos ocasiones tenía 84 años.

___

"Era un negociador talentoso y un valiente constructor de puentes, al servicio de la humanidad al llevar calma a salas tensas y crear caminos donde no existían. Mi familia comparte con él una historia larga y significativa, arraigada en un compromiso común con la justicia y el amor. Mientras lloramos su partida, damos gracias por una vida que llevó esperanza a lugares agotados". -- La reverenda Bernice King, hija del reverendo Martin Luther King Jr.

___

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hoy perdí al hombre que por primera vez me llamó a tener un propósito cuando yo tenía apenas 12 años. Y nuestra nación perdió una de sus mayores voces morales. El reverendo Jesse Louis Jackson no fue simplemente un líder de derechos civiles; él mismo era un movimiento. Llevaba la historia en sus pasos y la esperanza en su voz. Uno de los mayores honores de mi vida fue aprender a su lado. Me recordó que la fe sin acción es solo ruido. Me enseñó que la protesta debe tener propósito, que la fe debe tener pies, y que la justicia no es estacional, es un trabajo diario". --- El reverendo Al Sharpton

___

"Lo conocí bien, mucho antes de convertirme en presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, determinación y 'astucia callejera'. Era muy sociable: ¡alguien que de verdad amaba a la gente! ... Jesse era una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él". -- El presidente Donald Trump

___

"Expreso mis condolencias a su familia. La señora Jackie Jackson, todos sus hijos, y el trabajo que él ha hecho continuará, porque todos ellos están seriamente involucrados en la toma de decisiones públicas. Y así, aunque él ya no esté, seguirá viviendo". --- El representante Danny Davis, de Illinois, cuyo distrito incluye Chicago.

___

"De niño, al crecer en viviendas públicas mientras lo veía postularse para presidente, el reverendo Jesse Jackson me dio un vistazo de lo que es posible y me enseñó a decir: '¡Yo soy alguien!'. De adulto, me enorgullecía llamarlo amigo. Con una elocuencia y una retórica rítmica muy suyas, Jesse Jackson le recordó a Estados Unidos que la justicia igualitaria no es inevitable; requiere vigilancia y compromiso, y para los luchadores por la libertad, sacrificio. Su ministerio fue poesía y poder espiritual en la plaza pública. Impulsó el sueño de King e inclinó el arco de la historia más cerca de la justicia". --- El senador Raphael Warnock, de Georgia, pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer, donde el reverendo Martin Luther King Jr. fue pastor

___ "El reverendo Jesse Jackson no solo fue un ícono de los derechos civiles: fue familia para la NAACP. Su trabajo hizo avanzar a la comunidad negra de Estados Unidos en cada paso. Desafió a esta nación a estar a la altura de sus ideales más elevados, y le recordó a nuestro movimiento que la esperanza es a la vez una estrategia y una responsabilidad. Su histórica postulación a la presidencia inspiró a millones y llevó el tema racial al primer plano de la política estadounidense". --- El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés), Leon W. Russell, la vicepresidenta Karen Boykin Towns y el presidente y director ejecutivo Derrick Johnson.

___

"Sus campañas para poner fin al apartheid incluyeron la desinversión de la economía del apartheid y cuestionar el apoyo del que gozaba el régimen en ciertos círculos e instituciones a nivel internacional. Le debemos profundamente la energía, la claridad de principios y el riesgo personal con los que respaldó nuestra lucha e hizo campaña por la libertad y la igualdad en otras partes del mundo". ---El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa