Unión de Artistas para Beneficencia en NY y LA

NUEVA YORK (AP) — Los letales incendios forestales de Los Ángeles acababan de comenzar cuando la nueva directora general de Comic Relief US tomó el mando de la organización de beneficencia que utiliza el entretenimiento para combatir la pobreza.

Michele Ganeless se dio cuenta de la respuesta de Hollywood desde Nueva York. Vio al presentador de televisión nocturno Jimmy Kimmel convertir la parte trasera del escenario de su programa en un centro de donaciones. El Largo, un club nocturno íntimo que presenta a comediantes de primera línea, organizó actuaciones de beneficencia. Inspirada, Ganeless vio una oportunidad de ayudar desde el otro centro cultural del país a través de "Stand-Up for LA" —un nombre que es un juego de palabras entre "apoyemos" y "comedia stand-up" en favor de Los Ángeles.

"El objetivo era ayudar a la comunidad de comedia de Nueva York a contribuir", dijo Ganeless sobre el evento de comedia del 3 de marzo que incluye a Jon Stewart, John Oliver, Ramy Youssef y Hannah Berner en el centro de espectáculos The Town Hall, en Manhattan.

"Todos tienen su propia conexión especial", agregó. "Pero, obviamente, en la comunidad del entretenimiento y la comunidad de la comedia, existe una conexión Nueva York-Los Ángeles".

Los desastres tienden a generar un amplio apoyo para los afectados, y los investigadores dicen que las relaciones significativas impulsan las donaciones de beneficencia. Las seis semanas que han transcurrido desde los incendios más destructivos de Los Ángeles no han sido diferentes. La iniciativa FireAid recaudó aproximadamente 100 millones de dólares con participaciones de docenas de artistas musicales populares. Pero la relación única entre las dos ciudades más grandes de Estados Unidos ha sido evidente en las recaudaciones de fondos organizadas por las industrias del entretenimiento, la creatividad y la hospitalidad de Nueva York, motivadas por los vínculos de sus profesiones en ambas costas.

Los beneficiarios de Comic Relief US en la zona afectada —incluidas la fundación de la actriz Taraji P. Henson dedicada a la salud mental de las comunidades marginadas; la organización sin fines de lucro Covenant House, para indigentes jóvenes; y The Boys & Girls Club, que apoya a menores cuando no están en la escuela o en su casa— ayudan a la organización sin fines de lucro a determinar las áreas de mayor necesidad. Berner, quien es exmiembro del elenco de un reality show y se ha convertido en un referente de la comedia en internet, prometió una noche divertida en "Stand-Up for LA", y calificó como "una alegría" el también recaudar fondos para las familias.

"Nací y crecí en Nueva York y he visto a otros apoyarnos cuando lo necesitamos", indicó Berner en un comunicado. "Y ahora es nuestro turno de hacer lo mismo por Los Ángeles durante su momento difícil".

El presentador de televisión Andy Cohen ofrece a los fans la oportunidad de ser invitados a una grabación en Nueva York de "Watch What Happens Live" (Mira lo que Ocurre, en Vivo), de la cadena de televisión por cable Bravo.

Con una donación de por lo menos 10 dólares hasta el 6 de abril, los participantes podrían ganar una experiencia tras bambalinas, pasajes de avión y alojamiento. El beneficiario es el SoCal Fire Fund (Fondo de Ayuda por los Incendios en el Sur de California), que trabaja con estudiantes vulnerables, empleados escolares y familias que se recuperan de los siniestros.

"A pesar de que son completamente diferentes, Nueva York y Los Ángeles están inexorablemente conectadas. Cuando ocurre una calamidad en cualquiera de las costas, es instintivo que nos apoyemos mutuamente", subrayó Cohen en un comunicado a The Associated Press.

No sólo las celebridades se involucran. Más de 170 personas compraron boletos para un espectáculo de beneficencia en una noche de viernes reciente en Brooklyn. Las organizadoras —la representante de artistas Heather de Armas y la publicista musical Ava Tunnicliffe— donaron los 3.275 dólares de las ganancias a Mutual Aid LA (Ayuda Mutua Los Ángeles).

Ambas sintieron los incendios más reales cuando vieron cómo se desarrollaba la devastación a través de publicaciones en las redes sociales. La mayoría de los clientes y compañeros de trabajo de Tunnicliffe residen en el área de Los Ángeles. El vocalista de pop alternativo B. Miles anunció a la multitud que "esto es algo muy especial de lo cual ser parte", porque el nativo de Pasadena todavía tiene familia allí.

"Fue fácil conseguir que la gente se sumara para ayudar a la que yo llamaría nuestra ciudad hermana", agregó Tunnicliffe. "Y creo que ellos harían lo mismo por nosotros".

Carlos Quirarte, cofundador de Ray´s Bar, no estaba seguro de que alguien fuera a colaborar en una colecta de ropa que organizó en sus locales de Greenpoint y el Lower East Side. Pero la gente abrumó sus espacios "diminutos, pequeños", refirió, y la empresa de mudanzas local Piece of Cake dejó 300 cajas para envíos. El famoso skater Mark Gonzales donó seis cajas de productos de la marca de ropa urbana Supreme, con la que colabora desde hace mucho tiempo.

Los clientes llegaron de nuevo para una recaudación de fondos el 18 de enero. Las entradas de 20 dólares por persona y de 1 dólar por cada bebida comprada fueron destinadas a World Central Kitchen, una organización de beneficencia que brinda comidas nutritivas a comunidades afectadas. Quirarte dijo que el evento, copatrocinado por la aplicación de citas Bumble, recaudó más de 20.000 dólares.

No es la primera vez que él y su socio comercial han reunido a su clientela en torno a comunidades afectadas por desastres. Una "fiesta de encendido" de 2012 tras el huracán Sandy se destaca como el "ejemplo más alocado", agregó. Pero todavía está asombrado por la respuesta.

"Es que tenemos muchos clientes habituales en ambas ubicaciones que se han mudado aquí. Así que escuchabas historias en el bar", contó Quirarte. "Aparte de eso, y además de tener un montón de amigos de esa zona, no podías evitar sentirlo. Y es aquí. Es en casa".

Una "recaudación de fondos que une costas" de siete horas reunió a corredores, cocineros, artistas, músicos y yoguis el 25 de enero. Gina Bruno, una chef de formación clásica de Nueva York quien dirige un espacio para eventos centrado en la comida, dijo que la idea comenzó como una simple venta de repostería. Pero el concepto se convirtió en algo más ambicioso después de que le envió un mensaje de texto a Luke Haverty, fundador de un estudio creativo llamado "A Supper Series".

El concurso de repostería continuó con participantes que incluyeron a la fotógrafa de estilo de vida Chloé Crane-Leroux y a Sophia Roe, ganadora del premio James Beard Award —quienes tienen un total combinado de 1,8 millones de seguidores en Instagram—, y lugares virales como L´Appartement 4F y Leon´s Bagels. Una carrera de 5 kilómetros llevó a los participantes a través del puente Williamsburg. Hubo música en vivo, un taller de ramos de flores y clases de yoga.

"For LA" (Para Los Ángeles) recaudó 52.000 dólares para la California Community Foundation (Fundación de la Comunidad de California) y World Central Kitchen, según Haverty. Una subasta silenciosa apoyó una campaña de la plataforma de financiamiento colectivo GoFundMe en favor de artistas de Los Ángeles.

Haverty dijo que sintieron la responsabilidad de brindar tantas maneras como fuera posible para que las personas invirtieran sus talentos individuales en algo "más grande que una pequeña donación".

"Una vez que hubo una plataforma en la que la gente pudo participar, eso fue lo que en última instancia conectó a la costa", reportó.

"Estas como a la espera hasta que aparece algo en lo que valga la pena invertir tu tiempo y energía", agregó Bruno. "Yo necesitaba hacer algo porque podía hacer algo".