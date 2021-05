Recaudador de fondos para el muro fronterizo de Trump enfrenta nuevos cargos

MIAMI (EFE).- El exmilitar Brian Kolfage, que emprendió en 2018 una campaña de recaudación de fondos para ayudar a financiar el muro fronterizo propuesto por el entonces presidente Donald Trump (2017-2021), enfrenta dos nuevos cargos criminales, esta vez en Florida y relacionados con evasión de impuestos.



La jueza Elizabeth Timothy, del Distrito Norte de Florida, programó este viernes la audiencia de presentación de cargos para el próximo 27 de mayo en una corte de Pensacola, en el noroeste de Florida, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso Efe.

Kolfage, de 39 años y un veterano de la guerra de Irak que perdió tres extremidades durante el conflicto, se dio a conocer por su campaña de recaudación "We Build the Wall" (Construimos el muro) ante las dificultades que el presidente Trump estaba encontrando para obtener fondos del Congreso.

Tanto él como Steve Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Trump a la Casa Blanca, fueron acusados en agosto de 2020 por una corte de Nueva York por presuntamente defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para esa campaña millonaria.

Por ese hecho Kolfage, Bannon y otras dos personas fueron acusadas de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero, dos delitos que pueden acarrear penas máximas de 20 años de cárcel cada uno.

Bannon, sin embargo, fue indultado por Trump en su último día en el cargo en enero, pero el caso de Nueva York contra Kolfage y los otros dos acusados está en curso.

Según la nueva denuncia en Florida, durante el año 2019 Kolfage recibió "cientos de miles de dólares" de "We Build the Wall" y otras organizaciones, que fueron depositados en su cuenta personal y que no están reflejados en su declaración de impuestos de ese año, que totalizó unos 63,000 dólares.

"Investigaremos y procesaremos a aquellos que tergiversen sus ingresos, ya sea por evasión tradicional o por no revelar contribuciones caritativas desviadas para su beneficio personal", señaló Jason Coody, fiscal federal interino para el Distrito Norte de Florida.

Los cargos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.

La campaña privada "We Build the Wall" recaudó unos 25 millones de dólares para apoyar la promesa de campaña de 2016 del expresidente Trump de construir una barrera en la frontera con México.