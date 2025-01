Crisis demográfica en Turquía y las medidas de Erdogan

Estambul, 13 ene (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado este lunes su "alarma" por la baja natalidad de Turquía, de 1,5 hijos por mujer, y ha anunciado medidas para fomentar un aumento, como créditos para recién casados y ayudas a las familias con hijos.

"La tasa de natalidad y de aumento de la población es motivo de alarma", dijo Erdogan durante un discurso en Ankara, transmitido en directo por la cadena NTV, en el que proclamó el año 2025 como "Año de la Familia" en Turquía.

Subrayó que la natalidad es actualmente de 1,5 hijos por mujer, según las cifras del instituto estadístico de Turquía (TÜIK) -un nivel inferior al estimado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) para Francia (1,8) o Reino Unido (1,6) aunque superior al de España o Italia (1,3) y recordó que lleva años pidiendo a las mujeres turcas que tengan "al menos tres hijos".

Pese a estos llamamientos, la natalidad en Turquía, que estaba en 2,38 en 2001, se ha reducido de forma continua desde 2014, algo que según Erdogan conlleva el riesgo de que el país "pierda sangre".

"Hay que tomar medidas cuanto antes; si no aplicamos las políticas necesarias en breve, el problema ya no se podrá atajar y será inevitable incluso perder población; Dios no lo quiera", dijo el mandatario.

Entre las medidas anunciadas hoy está el aumento de subvenciones públicas, que a partir de ahora serán de un pago único de 5.000 liras (140 euros) para el primer hijo, un ingreso mensual de 1.500 liras (40 euros) para el segundo y un pago mensual de 5000 para el tercero y los hijos sucesivos.

Además, el Gobierno ofrecerá créditos sin interés de 150.000 liras (4000 euros) a jóvenes de entre 18 y 29 años que se casen, siempre que no sean propietarios de casas o tengan ingresos superiores a dos veces el salario mínimo.

Las proyecciones del TÜIK prevén que la actual población de 85 millones aumentará hasta los 93 millones en 2050 y que a partir de ahí declinará hasta los 77 millones en 2100.