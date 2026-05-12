Rechaza Delcy Rdz. sugerencia de Trump

La Haya, Hol.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo a periodistas el lunes que su país no tiene planes de convertirse en el 51º estado de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump declarara que estaba "considerando seriamente" esa medida.

Rodríguez habló en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en el último día de audiencias en una disputa entre su país y la vecina Guyana por la enorme región del Esequibo, rica en minerales y petróleo.

"Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia", afirmó Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras una operación militar de Estados Unidos que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. "Es una historia de gloria, de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre", añadió.

Horas antes, Trump declaró a Fox News que estaba "considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales de John Roberts, copresentador de Fox News. La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el asunto. Trump ha hecho declaraciones similares sobre Canadá.

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Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declinó comentar los planos de Trump en una entrevista propia con Roberts en Fox News. Kelly señaló que el presidente es "famoso por nunca aceptar el statu quo", y elogió a Rodríguez por "trabajar de manera increíblemente cooperativa" con Estados Unidos.

Antes de referirse a los comentarios de Trump, Rodríguez defendió la reclamación de su país sobre el Esequibo ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, al decirles a los jueces que las negociaciones políticas —y no un fallo judicial— resolverán la centenaria disputa territorial.

Venezuela ha considerado al Esequibo como propio desde el período colonial español, cuando la región selvática quedaba dentro de sus límites. Pero una decisión de 1899, de árbitros del Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, trazó la frontera a lo largo del río Esequibo, en gran medida a favor de Guyana.