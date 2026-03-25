Recuerda Argentina el golpe de Estado

BUENOS AIRES.- Miles de personas comenzaron a marchar el martes desde temprano en Buenos Aires al cumplirse los 50 años del golpe de Estado de 1976 que instauró una de las dictaduras más sangrientas de América Latina en los años 70 y dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.

Organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, movimientos sociales y agrupaciones políticas convocaron a movilizaciones en todo el país bajo la consigna "Memoria, verdad y justicia" por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto. El principal punto de concentración será la Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

"Vine a la marcha, a la lucha; hay que luchar con esperanza", dijo a The Associated la ama de casa Elsa Britos, de 60 años, mientras caminaba hacia la plaza ubicada frente a la casa de gobierno.

La psicóloga Manuela Casares, de 36 años, contó que asiste a la marcha todos los años y que esta vez decidió llevar a su hija de casi seis años "para enseñarle y transmitirle nuestra historia y el significado de este día".

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El presidente ultraliberal Javier Milei insiste en que se recuerde a las víctimas de la dictadura, así como a las de los ataques perpetrados por organizaciones guerrilleras que operaban en esa época. Milei republicó en su cuenta de X una frase atribuida al activista político ruso Garry Kasparov: "El comunismo va contra la naturaleza humana y sólo puede sostenerse mediante la represión totalitaria".

En esa línea, la presidencia publicó un video titulado "Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa" en el que se presentan dos testimonios: el de una joven apropiada durante la dictadura, que recuperó su identidad en 2017, y el del hijo de un coronel argentino secuestrado por un grupo guerrillero.

Desde el gobierno sostienen que esta fecha debe servir para "conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".

Una de las organizaciones que convocó a la marcha es Abuelas de Plaza de Mayo, que desde 1977 se ha dedicado a localizar a los niños apropiados durante la dictadura. Se estima que alrededor de 500 bebés nacidos en cautiverio fueron apropiados ilegalmente por militares o personas vinculadas al régimen, de los cuales sólo 140 han recuperado su identidad.