Recuperados los restos del último rehén en Gaza

JERUSALÉN (AP) — El anuncio de que los restos del último rehén en Gaza, Ran Gvili, fueron recuperados el lunes puso fin a una dolorosa saga que había cautivado a Israel durante dos años y medio y había estancado su acuerdo con Hamás.

Hubo una oleada de emociones en Israel tras la recuperación del cuerpo del policía de 24 años, quien cayó mientras combatía a milicianos durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Más allá de Israel, muchos esperaban que el alto al fuego pudiera avanzar a su segunda fase.

Pero para los amigos y la familia de Gvili, el proceso de duelo podría comenzar después de una búsqueda angustiosa que duró meses.

"Vemos a todas las otras familias cuyos hijos regresaron y vemos en sus ojos que tienen alivio", afirmó su hermana, Shira Gvili, a The Associated Press a principios de diciembre, cuando el último rehén restante, aparte de su hermano, fue liberado. "Por eso es tan importante. Porque queremos seguir adelante con nuestra vida y simplemente recordar a Rani".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hoy en día los israelíes conocen la historia de Gvili de memoria. El día del ataque del 7 de octubre, a pesar de estar recuperándose de una fractura de hombro, salió a asistir a sus camaradas. Murió abatido combatiendo a militantes que intentaban entrar en un kibutz, y su cuerpo fue llevado a Gaza. El ejército confirmó su muerte cuatro meses después.

Le sobreviven sus padres, una hermana y un hermano.

"El primero en irse, el último en partir", escribió su madre, Talik Gvili, en Facebook tras recibir la noticia el lunes. "Nuestro héroe".

El último rehén

Varios líderes israelíes publicaron videos de sí mismos quitándose un pin de un lazo amarillo el lunes, una señal de que la lucha por devolver a los rehenes había terminado.

"Todo el pueblo de Israel está conmovido hasta las lágrimas", escribió el presidente Isaac Herzog en X. "Esta fue una operación de importancia incalculable para cumplir con la sagrada obligación de rescatar a los cautivos".

Señaló que es la primera vez desde 2014 que Israel no tiene rehenes retenidos en Gaza. Dos soldados fueron asesinados y sus cuerpos llevados a Gaza ese año. El ejército de Israel recuperó uno de los cuerpos, y el segundo fue liberado por Hamás en noviembre.

Como parte del acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes vivos y, en el transcurso de dos meses, los cuerpos de 27 de 28 rehenes fallecidos, pero dijo que no podían localizar el cuerpo de Gvili.

Muchos en Israel temían que sus restos nunca fueran recuperados.

Gvili fue una de las 251 personas, en su mayoría civiles, que fueron secuestradas en el ataque del 7 de octubre, cuando militantes liderados por Hamás mataron a más de 1.200 personas. En la guerra subsiguiente en Gaza, murieron unos 71.660 palestinos según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

El domingo, Hamás afirmó que había agotado todos los esfuerzos para localizar a Gvili y había entregado información sobre la posible ubicación del cuerpo a Israel. Dijo que las tropas estaban buscando en una de las áreas que especificó en el norte de Gaza.

Después de un enorme operativo para exhumar docenas de cuerpos de un cementerio allí, el ejército de Israel anunció que los restos de Gvili fueron identificados por sus dientes.

Imágenes en los medios israelíes mostraron a docenas de soldados, con los brazos entrelazados, cantando canciones religiosas mientras su cuerpo era identificado y exhumado.

Muerto en combate

La mañana del ataque del 7 de octubre, Gvili estaba en casa, relató Shira Gvili. Había estado de baja médica de su unidad de policía de élite. Aun así, cuando escuchó que hombres armados estaban atacando al Festival de Música Nova, se dirigió al lugar, junto con otros de su unidad.

Nova se convirtió más tarde en el sitio de la mayor masacre civil en la historia de Israel. Los militantes mataron al menos a 364 personas y tomaron a más de 40 como rehenes.

Gvili y los otros policías nunca llegaron, contó su hermana. En cambio, se encontraron con los militantes en el Kibutz Alumim.

"Radiotransmitió a su equipo para advertir que más vehículos con terroristas se acercaban", narró su madre en una entrevista con Ynet. "Abrió fuego, y ellos vinieron hacia él. Los enfrentó solo, herido en la pierna y el brazo, y derribó a esos monstruos".

"El Escudo de Alumim"

A la entrada del Kibutz Alumim, uno de los muchos pueblos fronterizos atacados por militantes el 7 de octubre, hay un cartel con una foto de Gvili sonriendo en su uniforme, con su nombre debajo.

"Luchó una batalla heroica, salvando las vidas de los miembros del kibutz", dice el cartel. "Desde entonces se le conoce como ´Rani, el Escudo de Alumim´".

A diferencia de otros kibutzim israelíes atacados ese día, los residentes de Alumim sobrevivieron. Atribuyen eso a hombres como Gvili, quien se unió a miembros del equipo de respuesta de emergencia, soldados y policías que repelieron oleadas de militantes.

Veintidós trabajadores migrantes del kibutz, sin embargo, no sobrevivieron. Estaban expuestos, trabajando en los campos agrícolas fuera del perímetro defensivo del kibutz y cayeron ante el fuego de los insurgentes palestinos, según el periódico israelí Haaretz.

Último paso en la primera fase del alto al fuego

El regreso de los restos de Gvili marca lo que debería ser la finalización de la primera fase del plan de alto al fuego de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido reabrir el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto que los palestinos ven como su conexión con el mundo. El cruce ha estado mayormente cerrado desde mayo de 2024.

Los próximos pasos del acuerdo serán más complicados. Los elementos clave incluyen desplegar una fuerza internacional para asegurar Gaza, desarmar a Hamás y formar un gobierno palestino temporal para gestionar los asuntos cotidianos bajo la supervisión de una junta internacional liderada por Trump.