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Recuperan 32 cadáveres tras explotar mina

Por AP

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan 32 cadáveres tras explotar mina
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      QUETTA, Pakistán.- Una explosión de gas metano en una mina de carbón del suroeste de Pakistán cobró la vida de 34 mineros muertos, informaron las autoridades el viernes, a pesar del intento de rescate que se llevó a cabo durante la noche.

      Los rescatistas recuperaron 32 cuerpos de la mina ubicada en las afueras de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, y trabajaron para recuperar los dos restantes, explicó la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres en un comunicado.

      El inspector de minas Ghani Baloch indicó que, en un primer momento, las autoridades creían que había 42 personas en el interior cuando ocurrió la explosión el jueves.

      El ministro de Minas y Minerales de Baluchistán, Shoaib Nosherwani, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una compensación de 500.000 rupias pakistaníes (unos 1.800 dólares) por cada fallecido. Las autoridades investigarán la causa de la explosión y revisarán las medidas de seguridad en las minas de carbón de toda la provincia. añadido.

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      Los accidentes mortales son habituales en la industria minera del carbón en Pakistán, especialmente en Baluchistán, donde muchos pozos carecen de la ventilación adecuada, de sistemas de medidas de control de gases y de otras básicas de seguridad.

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