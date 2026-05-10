Recuperan cuerpo tras fatal erupción

Yakarta, Indonesia.- Los rescatistas recuperaron el sábado el cuerpo de una mujer indonesia que quedó atrapada en una erupción volcánica en el monte Dukono, en la remota isla indonesia de Halmahera, en la víspera, mientras continuaba la búsqueda de los cuerpos de dos singapurenses, dijeron las autoridades.

Los excursionistas fallecidos estaban entre los 20 que se dispusieron a ascender el volcán de 1,355 metros desafiando las restricciones de seguridad, y quedaron varados cuando el Dukono entró en erupción a primera hora del viernes, expulsando una densa columna de ceniza que se elevó unos 10 kilómetros.

La mujer, identificada por las autoridades únicamente como Enjel y conocida por ser una excursionista local, fue localizada el sábado por la tarde, a unos 50 metros del borde del cráter principal, dijo Iwan Ramdani, quien encabeza la Oficina de Búsqueda y Rescate de la zona. La ubicación de los cuerpos de dos escaladores singapurenses sigue siendo desconocida y los equipos de rescate continúan con el operativo en medio de una alta actividad volcánica, señaló.

"Las labores de rescate enfrentaron una situación que requirió un cálculo cuidadoso y una estrategia de evacuación bien planificada", dijo Ramdani. "Tomamos en cuenta la posible intensificación de la actividad volcánica, así como la seguridad de todo el personal".

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Horas después de la erupción, 17 escaladores habían sido evacuados sanos y salvos, incluyendo siete nacionales singapurenses y dos indonesios que finalmente se sumaron a la operación de rescate y aportaron información sobre las rutas de ascenso de las víctimas antes de la erupción. Diez de los evacuados sufrieron lesiones leves por quemaduras.

La operación de búsqueda, en la que participaban más de 100 efectivos apoyados por drones, se reanudó a primera hora del sábado y se centró en una zona de 700 metros cuadrados (7.500 pies cuadrados) donde se encontraron indicios durante búsquedas anteriores, pese a la peligrosidad del terreno y a las continuas erupciones, según Ramdani.